В Швеции приостановили использование вакцины AstraZeneca
Ранее ряд стран временно отказался от препарата.
Фото © ТАСС / AP
Швеция приостановила использование вакцины против коронавируса от англо-шведской компании AstraZeneca на фоне появления информации об образовании тромбов у привившихся препаратом. Об этом сообщает Управление здравоохранения страны.
"Вакцинация [препаратом] AstraZeneca приостановлена в качестве меры предосторожности в ожидании расследования EMA", — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что, несмотря на то что препарат хорошо известен, важно временно приостановить вакцинацию. В Швеции о случаях образования тромбов у привившихся пока не сообщалось.
Напомним, уже более десяти стран ограничили использование препарата компании AstraZeneca из-за сообщений о возможных побочных эффектах: тромбозе и тромбоцитопении. Производитель вакцины ранее опровергал информацию о возникновении тромбов от её применения, поскольку явных доказательств этому якобы нет.
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