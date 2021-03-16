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В Швеции приостановили использование вакцины AstraZeneca

Ранее ряд стран временно отказался от препарата.

16 марта 2021, 08:35
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Швеция приостановила использование вакцины против коронавируса от англо-шведской компании AstraZeneca на фоне появления информации об образовании тромбов у привившихся препаратом. Об этом сообщает Управление здравоохранения страны.

"Вакцинация [препаратом] AstraZeneca приостановлена в качестве меры предосторожности в ожидании расследования EMA", — говорится в сообщении ведомства.

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Отмечается, что, несмотря на то что препарат хорошо известен, важно временно приостановить вакцинацию. В Швеции о случаях образования тромбов у привившихся пока не сообщалось.

Напомним, уже более десяти стран ограничили использование препарата компании AstraZeneca из-за сообщений о возможных побочных эффектах: тромбозе и тромбоцитопении. Производитель вакцины ранее опровергал информацию о возникновении тромбов от её применения, поскольку явных доказательств этому якобы нет.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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