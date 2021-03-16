"Причины не изучены": Дерматолог предупредила о неизвестных высыпаниях при коронавирусе
Они могут проявиться на любом участке тела.
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Коронавирусная инфекция по-разному влияет на организм заражённого человека и затрагивает разные системы. Ещё одним последствием инфекции могут быть различные виды высыпаний на коже. Об этом рассказала дерматолог-венеролог Зоя Константинова.
"При коронавирусе у некоторых людей появляется сыпь разных видов. Может быть пятничная, коревидная, а также папулёзная. Причины появления пока не изучены", — приводит её слова Ura.ru.
Дерматолог уточнила, что на данный момент не установлено, сам ли вирус вызывает такую реакцию или на это влияет терапия при его лечении.
Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заметил, что симптоматика ковида может проявиться на любом участке организма, так как вирус проявляет все болезни, к которым предрасположен человек.
"Практически на всех клетках организма есть рецепторы, через которые инфекция воздействует на эти клетки. Так как атаке подвержен весь организм, симптоматика может быть самая разная", — объяснил специалист.
Ранее пульмонолог Наталья Костина рассказала о симптомах ковида, появляющихся спустя месяцы после заражения. У некоторых болезнь может длиться более десяти недель.
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