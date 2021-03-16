Володин предложил сделать ставку по ипотеке разной для каждого региона

Эта мера, по его мнению, должна стабилизировать ситуацию на рынке.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил изменить правила льготной ипотеки для россиян. Парламентарий считает, что льготную ставку нужно устанавливать в зависимости от средних доходов жителей того или иного региона. Эта мера поможет поддержать малообеспеченные регионы, а также урегулировать ситуацию на рынке труда в строительной сфере, отметил он.

"Мы должны создавать условия, чтобы люди оставались жить и работать в регионах, там строили своё жильё. Для этого нужна мотивация, в том числе за счёт выгодной процентной ставки", — пояснил парламентарий.