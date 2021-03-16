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Регион
Опубликовано 16 марта 2021, 11:57

Володин предложил сделать ставку по ипотеке разной для каждого региона

Фото © Алексей Зотов / ТАСС

Фото © Алексей Зотов / ТАСС

Эта мера, по его мнению, должна стабилизировать ситуацию на рынке.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил изменить правила льготной ипотеки для россиян. Парламентарий считает, что льготную ставку нужно устанавливать в зависимости от средних доходов жителей того или иного региона. Эта мера поможет поддержать малообеспеченные регионы, а также урегулировать ситуацию на рынке труда в строительной сфере, отметил он.

"Мы должны создавать условия, чтобы люди оставались жить и работать в регионах, там строили своё жильё. Для этого нужна мотивация, в том числе за счёт выгодной процентной ставки", — пояснил парламентарий.

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Володин добавил, что в Москве средний доход — около 75 тысяч рублей, а в Волгограде — в три раза меньше. При этом ипотечная ставка для обоих регионов одинаковая, чего быть не должно. Вместе с тем спикер Госдумы напомнил, что некоторые регионы уже пошли на снижение ставок. Так, например, на Дальнем Востоке ипотеку можно взять под 2% годовых. А в сельской местности — под 3% годовых.

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Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала регионы, где могут продлить льготную ипотеку. А президент РФ Владимир Путин раскритиковал рост цен на новостройки на Дальнем Востоке.

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Наталья Демьянова
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