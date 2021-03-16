Володин предложил сделать ставку по ипотеке разной для каждого региона

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил изменить правила льготной ипотеки для россиян. Парламентарий считает, что льготную ставку нужно устанавливать в зависимости от средних доходов жителей того или иного региона. Эта мера поможет поддержать малообеспеченные регионы, а также урегулировать ситуацию на рынке труда в строительной сфере, отметил он.

"Мы должны создавать условия, чтобы люди оставались жить и работать в регионах, там строили своё жильё. Для этого нужна мотивация, в том числе за счёт выгодной процентной ставки", — пояснил парламентарий.

Володин добавил, что в Москве средний доход — около 75 тысяч рублей, а в Волгограде — в три раза меньше. При этом ипотечная ставка для обоих регионов одинаковая, чего быть не должно. Вместе с тем спикер Госдумы напомнил, что некоторые регионы уже пошли на снижение ставок. Так, например, на Дальнем Востоке ипотеку можно взять под 2% годовых. А в сельской местности — под 3% годовых.