Тела пяти человек нашли в доме в Тамбовской области

Тела пяти человек нашли в жилом доме в посёлке Филатовский Тамбовской области. По предварительным данным следствия, они отравились угарным газом. Как отмечает источник Лайфа, хозяин и хозяйка квартиры пригласили в гости друзей, тогда и произошло ЧП.

"В квартире обнаружены тела пяти человек (четверо мужчин и женщины). Возраст погибших — от 45 лет до 61 года. Детей среди пострадавших и погибших нет. Предварительная причина их смерти — отравление угарным газом", — говорится в сообщении регионального СУ СКР.

В одной из комнат эксперты обнаружили следы возгорания, оплавился корпус телевизора. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

А ранее во Владивостоке маленькие брат и сестра погибли в результате пожара в многоэтажке. Тела детей обнаружили во время тушения возгорания в квартире на 21-м этаже высотки.

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