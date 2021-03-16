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Тела пяти человек нашли в доме в Тамбовской области

В одной из комнат эксперты обнаружили следы возгорания, оплавился корпус телевизора.

16 марта 2021, 09:10

Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей

Тела пяти человек нашли в жилом доме в посёлке Филатовский Тамбовской области. По предварительным данным следствия, они отравились угарным газом. Как отмечает источник Лайфа, хозяин и хозяйка квартиры пригласили в гости друзей, тогда и произошло ЧП.

"В квартире обнаружены тела пяти человек (четверо мужчин и женщины). Возраст погибших — от 45 лет до 61 года. Детей среди пострадавших и погибших нет. Предварительная причина их смерти — отравление угарным газом", — говорится в сообщении регионального СУ СКР.

Шестеро детей отравились угарным газом в Кабардино-Балкарии

Шестеро детей отравились угарным газом в Кабардино-Балкарии

В одной из комнат эксперты обнаружили следы возгорания, оплавился корпус телевизора. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

А ранее во Владивостоке маленькие брат и сестра погибли в результате пожара в многоэтажке. Тела детей обнаружили во время тушения возгорания в квартире на 21-м этаже высотки.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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