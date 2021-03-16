Названы смартфоны, которые работают быстрее всех в 5G-сети

Opensignal провела исследование по замеру средней скорости 5G-интернета на смартфонах разных брендов по всему миру. Как сообщается на сайте компании, в общем рейтинге лучших показателей достигли три крупнейших бренда: Samsung, Apple и Huawei. Причём устройства первого оказались быстрее всех.

В Opensignal отмечают, что лидером 5G-смартфонов стал Samsung Galaxy S21 с результатом 56 Мбит/с. Следом идут продукты от китайских производителей — TCL Revvl и OnePlus 8T+.

Добавим, что наилучший результат среди продукции Apple продемонстрировал iPhone 12 Pro с результатом 36,9 Мбит/с. Однако этого всё равно не хватило для того, чтобы войти в топ-25 самых быстрых телефонов, работающих в 5G-сети.

Отмечается, что работа 5G-смартфонов анализировалась в США, для замеров было протестировано более 23 миллионов различных устройств.

Ранее Лайф писал, что оператор МТС запустил в Москве пользовательскую пилотную сеть 5G. Оценить работу первого в России высокоскоростного безлимитного интернета можно в 14 точках столицы.

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