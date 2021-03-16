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Продажа детства: психологи рассказали, чем закончится хайп на отношениях 8-летней модели и 13-летнего блогера

Поцелуи, откровенные наряды и сожительство в цепях. Так выглядят отношения юных звёзд соцсетей, против которых не возражает мать девочки. Лайф узнал у психологов, к чему приведут любовные страсти несовершеннолетних детей в будущем.

16 марта 2021, 16:59
<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/pasha_pai/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">instagram.com/pasha_pai</a></p>

Фото © instagram.com/pasha_pai

Роман восьмилетней модели Миланы Маханец из Киева и 13-летнего блогера Паши Пэла "взорвал" Интернет. В "Инстаграме" дети обнимаются, целуются на камеру и сковывают друг друга цепями. Юная звезда даже переехала жить к возлюбленному — с полного позволения матери Дарьи Маханец. Ведь после того, как парочка с месяц назад объявила о своих отношениях, количество её подписчиков и просмотры увеличились в тысячи раз.

Фото © instagram.com/pasha_pai

Фото © instagram.com/pasha_pai

Данная ситуация больше похожа на хайп. Дело в том, что в восемь лет у ребёнка отсутствуют физиологические проявления. Девочка не отдаёт себе отчёт и не понимает значения всего происходящего. Скорее всего, родители обоих детей договорились, чтобы на публике ситуация выглядела именно так. Получается, что взрослые продали детскую психику за хайп, обесценили детские потребности девочки, — считает семейный психолог-консультант Ольга Торлецкая.

По её словам, ребёнок до семи-восьми лет проходит самые основные "кризисы", которые однозначно выстраивают идентичность человека. Акцент на такой пикантной теме, как отношения между мальчиком и девочкой, может поразить психику ребёнка.

Вектор сломанной психики может повернуть в две стороны. Первая — это мысли о доступности, о преимуществах такого образе жизни. Например, если дать один раз попробовать ребёнку сладкое, он полюбит его и потом будет требовать его постоянно. То есть ребёнок может пойти дальше на что-то большее, чтобы обескуражить общество. Вторая сторона — это отвержение своей идентичности, своего тела, материнства, семейной жизни. Ребёнок может в будущем закрыться, могут посещать суицидальные мысли, — отметила Ольга Торлецкая.

Семейный психолог сделала акцент на матери девочки, которая одобряет поведение восьмилетней дочери. Ольга Торлецкая полагает, что позиция женщины похожа на корыстный интерес.

Фото © instagram.com/pasha_pai

Фото © instagram.com/pasha_pai

Детский психолог Татьяна Ночкина считает недопустимым говорить о том, что в восемь лет ребёнок сам решает, как ему жить. В данной ситуации девочка является незрелой, поэтому все интересы, выбор одежды и еды лежат на плечах родителей.

В таком возрасте у ребёнка ещё очень сильная связь с мамой и папой. Какое бы направление деятельности ни выбрали родители для своего ребёнка, он будет делать всё то, что выбирают они, лишь бы порадовать их. Это самые ценные люди в его жизни, — рассказала Татьяна Ночкина.

Детский психолог подчеркнула, что в ребёнке закладывается невозможность управлять собственной жизнью. Во взрослом возрасте у девочки будет ощущение, что ей необходимо удовлетворять потребности людей, которым она подчинена, тем или иным образом. Это может привести к неуверенности в себе.

Татьяна Ночкина отметила, что поправить ситуацию можно. Она рекомендует родителям осознать происходящее и принять ответственность за свои действия по отношению к ребёнку. После осознания проблемы родителям следует проговорить с ребёнком, что они ошиблись, что их рекомендации были неправильными, это может привести к плохим последствиям. Таким образом, по словам детского психолога, можно вернуть ребёнка в семью, заняться воспитанием.

Фото © instagram.com/milamaxanets

Фото © instagram.com/milamaxanets

Девочка ещё маленькая, поэтому её можно вернуть к состоянию нормального психологического развития, — считает Татьяна Ночкина.

После того как пикантные фотографии и видео несовершеннолетних детей вызвали общественный резонанс, полиция вызвала на допрос мать юной модели.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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