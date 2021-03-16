Продажа детства: психологи рассказали, чем закончится хайп на отношениях 8-летней модели и 13-летнего блогера

Роман восьмилетней модели Миланы Маханец из Киева и 13-летнего блогера Паши Пэла "взорвал" Интернет. В "Инстаграме" дети обнимаются, целуются на камеру и сковывают друг друга цепями. Юная звезда даже переехала жить к возлюбленному — с полного позволения матери Дарьи Маханец. Ведь после того, как парочка с месяц назад объявила о своих отношениях, количество её подписчиков и просмотры увеличились в тысячи раз.

— Данная ситуация больше похожа на хайп. Дело в том, что в восемь лет у ребёнка отсутствуют физиологические проявления. Девочка не отдаёт себе отчёт и не понимает значения всего происходящего. Скорее всего, родители обоих детей договорились, чтобы на публике ситуация выглядела именно так. Получается, что взрослые продали детскую психику за хайп, обесценили детские потребности девочки, — считает семейный психолог-консультант Ольга Торлецкая.

По её словам, ребёнок до семи-восьми лет проходит самые основные "кризисы", которые однозначно выстраивают идентичность человека. Акцент на такой пикантной теме, как отношения между мальчиком и девочкой, может поразить психику ребёнка.

— Вектор сломанной психики может повернуть в две стороны. Первая — это мысли о доступности, о преимуществах такого образе жизни. Например, если дать один раз попробовать ребёнку сладкое, он полюбит его и потом будет требовать его постоянно. То есть ребёнок может пойти дальше на что-то большее, чтобы обескуражить общество. Вторая сторона — это отвержение своей идентичности, своего тела, материнства, семейной жизни. Ребёнок может в будущем закрыться, могут посещать суицидальные мысли, — отметила Ольга Торлецкая.

Семейный психолог сделала акцент на матери девочки, которая одобряет поведение восьмилетней дочери. Ольга Торлецкая полагает, что позиция женщины похожа на корыстный интерес.

Детский психолог Татьяна Ночкина считает недопустимым говорить о том, что в восемь лет ребёнок сам решает, как ему жить. В данной ситуации девочка является незрелой, поэтому все интересы, выбор одежды и еды лежат на плечах родителей.

— В таком возрасте у ребёнка ещё очень сильная связь с мамой и папой. Какое бы направление деятельности ни выбрали родители для своего ребёнка, он будет делать всё то, что выбирают они, лишь бы порадовать их. Это самые ценные люди в его жизни, — рассказала Татьяна Ночкина.

Детский психолог подчеркнула, что в ребёнке закладывается невозможность управлять собственной жизнью. Во взрослом возрасте у девочки будет ощущение, что ей необходимо удовлетворять потребности людей, которым она подчинена, тем или иным образом. Это может привести к неуверенности в себе.

Татьяна Ночкина отметила, что поправить ситуацию можно. Она рекомендует родителям осознать происходящее и принять ответственность за свои действия по отношению к ребёнку. После осознания проблемы родителям следует проговорить с ребёнком, что они ошиблись, что их рекомендации были неправильными, это может привести к плохим последствиям. Таким образом, по словам детского психолога, можно вернуть ребёнка в семью, заняться воспитанием.

— Девочка ещё маленькая, поэтому её можно вернуть к состоянию нормального психологического развития, — считает Татьяна Ночкина.

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