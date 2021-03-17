Власти Украины рассматривают возможность запрета YouTube-канала Анатолия Шария
Ранее блогера заподозрили в госизмене, а после этого решили запретить его партию.
Фото © Instagram / Анатолий Шарий
Министр юстиции Украины Денис Малюська порассуждал о возможности запрета YouTube-канала заподозренного в госизмене блогера Анатолия Шария. По словам чиновника, этот сценарий развития событий рассматривается, однако технически реализовать его будет сложно.
"Теоретически — да. Но YouTube-канал ведётся не украинской компанией, так что это точно будет непросто", — заявил Малюська в интервью агентству "Украинские новости".
При этом глава Минюста признал, что юридических оснований для блокирования канала медиаэксперта на данный момент нет.
"Для этого нужны решения, в конце концов, нужно получить приговор в уголовном производстве или задействовать другие механизмы. Пока я не видел решение, которое служило бы основанием для закрытия канала", — добавил он.
Напомним, 16 февраля СБУ сообщила, что подозревает блогера Анатолия Шария в государственной измене и разжигании национальной вражды. Сам блогер утверждает, что дело против него политически мотивировано. Чуть позже СБУ объявила Шария в государственный розыск. Формальным поводом послужила "обложка" одного из его видео на канале YouTube, где карта Украины была изображена без Крыма.
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