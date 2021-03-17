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Совфед одобрил законопроект об отмене возрастных ограничений для назначенных президентом госслужащих

Ранее он был принят Госдумой в третьем чтении.

17 марта 2021, 08:55
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Совет Федерации одобрил изменения в федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации", которые касаются продления срока работы для назначенных президентом чиновников. Об этом говорится на сайте верхней палаты парламента.

"Законом для федеральных государственных гражданских служащих, замещающих должности категории "руководители" высшей группы должностей, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом РФ, предусматривается возможность продления срока гражданской службы с их согласия после достижения ими возраста 70 лет", — говорится в сообщении.

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Закон вступит в силу со дня его официального опубликования. В действующей редакции предельный возраст пребывания на госслужбе составляет 65 лет, но при этом "служащему, замещающему должность категории "руководитель" высшей группы должностей", предельный возраст может быть увеличен до 70 лет.

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Ранее законопроект в третьем чтении приняла Государственная дума.

Напомним, с данной инициативой в январе текущего года выступил президент России Владимир Путин. Ранее кабмин утвердил максимальную численность чиновников. Предполагается, что к 1 апреля будет сокращено свыше 32 тысяч должностей.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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