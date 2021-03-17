В России предложили обучать школьников решению "взрослых" проблем
В рамках курса подростки научатся финансовой грамотности и психологии.
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Для учеников старших классов в России необходимо ввести курс "Основы взрослой жизни". С таким предложением выступила директор Института прогрессивного образования Анна Маркс.
"Выпускник школы должен обладать не только качественными знаниями, но одновременно ориентироваться в вопросах финансов, карьеры, технологий, межличностных аспектов взаимоотношений. Этим вопросам целесообразно обучать старшеклассников в рамках школьной программы", — приводит выдержки из обращения Маркс RT.
Она уточнила, что, согласно опросу, 76% учеников средней и старшей школы недовольны качеством базовой программы, отметив, что она "оторвана от жизни" или "несовременна".
Многие школьники хотят, чтобы их обучали жизненным навыкам взрослого человека из психологии, финансовой грамотности и полового воспитания, заметила автор инициативы.
В рамках предложенного Маркс курса ребята будут обучаться правильному питанию, межличностным отношениям, грамотному распоряжению деньгами, осознанному поведению и разным инструментам решения "взрослых" проблем.
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