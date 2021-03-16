Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Российским школам предложили перейти на цифровые учебники с искусственным интеллектом

По мнению исследователей, это позволит вывести образование на новый уровень.

16 марта 2021, 04:37
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В России необходимо частично или полностью перейти от традиционных школьных учебников к цифровым учебно-методическим комплексам. Последние нужно создавать с применением искусственного интеллекта. Такие рекомендации содержатся в докладе Высшей школы экономики, посвящённом годовщине пандемии коронавируса.

"Необходимо обеспечить переход к принципиально новым цифровым учебно-методическим комплексам, частично или полностью замещающим традиционные учебники, построенным на технологиях искусственного интеллекта", — приводит ТАСС выдержку из доклада.

Путин поручил усилить изучение математики и информатики в российских школах

Путин поручил усилить изучение математики и информатики в российских школах

Аналитики отмечают, что, согласно международному опыту, это позволит добиваться в образовании лучших результатов. Искусственный интеллект способен подстраиваться под учащегося, повышать его успеваемость.

По мнению авторов доклада, отечественные разработки в этой сфере отстают от лучшего мирового опыта, возможности новых технологий не используются.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин поручил создать единую электронную базу, в которую будут вноситься учебники по программам среднего профессионального образования.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1