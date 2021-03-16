Российским школам предложили перейти на цифровые учебники с искусственным интеллектом
По мнению исследователей, это позволит вывести образование на новый уровень.
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В России необходимо частично или полностью перейти от традиционных школьных учебников к цифровым учебно-методическим комплексам. Последние нужно создавать с применением искусственного интеллекта. Такие рекомендации содержатся в докладе Высшей школы экономики, посвящённом годовщине пандемии коронавируса.
"Необходимо обеспечить переход к принципиально новым цифровым учебно-методическим комплексам, частично или полностью замещающим традиционные учебники, построенным на технологиях искусственного интеллекта", — приводит ТАСС выдержку из доклада.
Аналитики отмечают, что, согласно международному опыту, это позволит добиваться в образовании лучших результатов. Искусственный интеллект способен подстраиваться под учащегося, повышать его успеваемость.
По мнению авторов доклада, отечественные разработки в этой сфере отстают от лучшего мирового опыта, возможности новых технологий не используются.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин поручил создать единую электронную базу, в которую будут вноситься учебники по программам среднего профессионального образования.
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