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Собчак опровергла сообщения о встрече со скопинским маньяком

Журналистка действительно была в ресторане "Сахар", но в компании следователя.

17 марта 2021, 08:37
<p>Ксения Собчак. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/xenia_sobchak/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">xenia_sobchak</a></p>

Ксения Собчак. Фото © Instagram / xenia_sobchak

Телеведущая Ксения Собчак опровергла информацию о том, что встречалась в ресторане "Сахар" (Рязанская область) со скопинским маньяком Виктором Моховым, о чём ранее сообщали СМИ.

Собчак заметили в ресторане со скопинским маньяком

Собчак заметили в ресторане со скопинским маньяком

"Никогда ни с каким маньяком в ресторане я не была, хотя тяпнуть шардонешечку в такой компании мне, казалось бы, сам бог велел. В ресторане "Сахар" я была со следователем, он даже приблизительно по телосложению (это видно на фото) не похож на маньяка", — написала Собчак в своём телеграм-канале.

Журналистка подчеркнула, что СМИ не обратились к ней за комментарием, ведь "кликать иначе не будут".

Обнародована неизвестная ранее записка скопинского маньяка

Обнародована неизвестная ранее записка скопинского маньяка

Напомним, преступление Виктор Мохов совершил в 2000 году, похитив двух девушек и заперев их в своём доме в Скопине. Одной из жертв на тот момент было всего 14 лет. Девушек он продержал в подвале почти четыре года, а одна из них за это время дважды рожала от маньяка, но оба раза преступник отбирал детей. На свободу скопинский маньяк вышел 3 марта 2021 года, проведя за решёткой 17 лет.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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