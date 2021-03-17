Собчак опровергла сообщения о встрече со скопинским маньяком

Телеведущая Ксения Собчак опровергла информацию о том, что встречалась в ресторане "Сахар" (Рязанская область) со скопинским маньяком Виктором Моховым, о чём ранее сообщали СМИ.

"Никогда ни с каким маньяком в ресторане я не была, хотя тяпнуть шардонешечку в такой компании мне, казалось бы, сам бог велел. В ресторане "Сахар" я была со следователем, он даже приблизительно по телосложению (это видно на фото) не похож на маньяка", — написала Собчак в своём телеграм-канале.

Журналистка подчеркнула, что СМИ не обратились к ней за комментарием, ведь "кликать иначе не будут".

Напомним, преступление Виктор Мохов совершил в 2000 году, похитив двух девушек и заперев их в своём доме в Скопине. Одной из жертв на тот момент было всего 14 лет. Девушек он продержал в подвале почти четыре года, а одна из них за это время дважды рожала от маньяка, но оба раза преступник отбирал детей. На свободу скопинский маньяк вышел 3 марта 2021 года, проведя за решёткой 17 лет.

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