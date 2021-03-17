Собчак встретилась в ресторане со скопинским маньяком
По словам местных жителей, телеведущую сопровождала съёмочная группа.
Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / xenia_sobchak, © YouTube / "Криминальная Россия"
Телеведущую Ксению Собчак заметили в ресторане "Сахар" в городе Скопине в компании Виктора Мохова, известного как скопинский маньяк. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
Фото © Telegram / "НеМалахов"
Однако, несмотря на имеющиеся фотографии сидящих за столом известной журналистки и освобождённого преступника, сделанные очевидцами, сотрудники ресторана на вопрос издания сначала бросили трубку, а затем отказались комментировать факт встречи. Кадры встречи опубликовал телеграм-канал "НеМалахов".
Отмечается, что после встречи в "Сахаре" Мохов и Собчак вместе со съёмочной группой направились к дому освобождённого преступника. Позже мужчина вышел проводить журналистку и её коллег. При этом, как подчёркивает издание, рядом со скопинским маньяком не было представителей местной полиции, которые ранее везде его сопровождали.
Напомним, преступление Виктор Мохов совершил в 2000 году, похитив двух девушек и заперев их в своём доме в Скопине. Одной из жертв на тот момент было всего 14 лет. Девушек он продержал в подвале почти четыре года, а одна из них за это время дважды рожала от маньяка, но оба раза преступник отбирал детей. На свободу скопинский маньяк вышел 3 марта 2021 года, проведя за решёткой 17 лет.
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