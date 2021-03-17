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Собчак встретилась в ресторане со скопинским маньяком

По словам местных жителей, телеведущую сопровождала съёмочная группа.

17 марта 2021, 06:15

Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / xenia_sobchak, © YouTube / "Криминальная Россия"

Телеведущую Ксению Собчак заметили в ресторане "Сахар" в городе Скопине в компании Виктора Мохова, известного как скопинский маньяк. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Фото © Telegram / "НеМалахов"

Фото © Telegram / "НеМалахов"

Однако, несмотря на имеющиеся фотографии сидящих за столом известной журналистки и освобождённого преступника, сделанные очевидцами, сотрудники ресторана на вопрос издания сначала бросили трубку, а затем отказались комментировать факт встречи. Кадры встречи опубликовал телеграм-канал "НеМалахов".

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10 страшных цитат из книги жертвы скопинского маньяка, в которых заключён весь пережитый ею ужас

Отмечается, что после встречи в "Сахаре" Мохов и Собчак вместе со съёмочной группой направились к дому освобождённого преступника. Позже мужчина вышел проводить журналистку и её коллег. При этом, как подчёркивает издание, рядом со скопинским маньяком не было представителей местной полиции, которые ранее везде его сопровождали.

Обнародована неизвестная ранее записка скопинского маньяка

Обнародована неизвестная ранее записка скопинского маньяка

Напомним, преступление Виктор Мохов совершил в 2000 году, похитив двух девушек и заперев их в своём доме в Скопине. Одной из жертв на тот момент было всего 14 лет. Девушек он продержал в подвале почти четыре года, а одна из них за это время дважды рожала от маньяка, но оба раза преступник отбирал детей. На свободу скопинский маньяк вышел 3 марта 2021 года, проведя за решёткой 17 лет.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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