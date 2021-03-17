Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Медленно ходящие люди оказались особо подвержены коронавирусу

Такие результаты исследования получили учёные из Университета Лестера.

17 марта 2021, 05:16
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Шанс умереть от коронавируса выше почти в четыре раза у тех людей, которые ходят медленно по сравнению с теми, кто передвигается быстро. Об этом свидетельствуют результаты исследования учёных Университета Лестера, сообщает The Daily Mail.

Учёные проанализировали показатели свыше 412 тысяч людей, данные которых находились в биобанке Великобритании. Авторов эксперимента интересовала связь между заболеваемостью CoViD-19, весом и темпом ходьбы.

Специалисты пришли к выводу, что люди с медленным темпом ходьбы умирали от коронавируса в 3,75 раза чаще. У людей с нормальным весом, ходящих медленно, в 2,5 раза выше риск развития тяжёлой формы CoViD-19, чем у людей с лишним весом, но ходящих быстрым шагом. Как утверждают специалисты, риски одинаково высоки у медлительных людей с лишним и нормальным весом.

Исследователи предположили, что быстрый темп ходьбы значительно улучшает состояние сердечно-сосудистой системы, что оказывает положительное влияние на течение болезни. Однако точная причина такой зависимости здоровья от темпа ходьбы пока не установлена. Это потребует дополнительных исследований.

Отнимая жизнь: эксперты рассказали, почему коронавирус приближает старость

Отнимая жизнь: эксперты рассказали, почему коронавирус приближает старость

Ранее врач, телеведущая Елена Малышева рассказала, сколько в организме должно быть антител, чтобы повторно не заразиться CoViD-19.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В России предложили сделать льготниками "ликвидаторов пандемии коронавируса"

сегодня в 03:57

Названы смартфоны, которые работают быстрее всех в 5G-сети

вчера в 09:36

Врач рассказал россиянам, как укрепить иммунитет весной

сегодня в 03:32

Разбитая вдребезги остановка: Лайф публикует видео с места ДТП, где девушка въехала в автобус и вылетела на тротуар

сегодня в 05:52

Шойгу заявил, что Россию беспокоит перемещение большого числа террористов в Афганистан

сегодня в 05:27

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1