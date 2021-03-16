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Отнимая жизнь: эксперты рассказали, почему коронавирус приближает старость

Минздрав заявил, что люди, переболевшие коронавирусом, могут преждевременно стареть. Лайф разбирался, как опасная болезнь отнимает годы.

16 марта 2021, 14:13
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Коронавирус не сдаёт позиции и продолжает неприятно удивлять человечество. Так, по словам главного внештатного гериатра Минздрава России Ольги Ткачёвой, коронавирус, вероятно, запускает процессы старения. К тому же у пожилых пациентов кроме основных симптомов CoViD-19 — лихорадки, одышки и кашля — возможен делирий. Это психологическое расстройство с нарушением внимания, восприятия, мышления и эмоций. Ольга Ткачёва также заметила, что некоторые учёные называют коронавирус болезнью старения.

Профессор кафедры терапии, гериатрии и антивозрастной медицины АПО ФМБА России Маргарита Королёва объяснила, как под воздействием CoViD-19 изнашивается организм человека.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

По её словам, коронавирусная инфекция — это полисистемное, полиорганное заболевание, когда страдают самые тонкие сосуды всех систем организма не только за счёт коагуляции (свёртывания) крови.

У самых мелких артериальных сосудов — артериол — стенки всего в один слой клеток — эндотелий. На фоне CoViD-воспаления возникает эндотелиальная дисфункция, говорит гериатр. В это время разрушаются стенки артериол, и белки плазмы попадают в межклеточное пространство. Так начинается фиброз межклеточного пространства, то есть образование неэластичной соединительной ткани. Это фиброзирование и есть то самое старение ткани, которое происходит с возрастом, — нарушение коллагеновых эластиновых соединений между клетками. То есть ткани теряют эластичность, объясняет специалист.

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Постепенно нарушается функция межклеточной ткани: питание и функции клеток, своевременное выведение продуктов обмена, лимфоток. По сути, живая структура межклеточного пространства постепенно замещается рубцовой тканью, приводя к преждевременному старению, — говорит Маргарита Королёва. — Это обычно происходит с возрастом, когда ткани теряют эластичность. Только в данной ситуации старение может сопровождаться нарушением функции жизненно важных органов.

Профессор отметила, что в перспективе такие изменения в организме человека могут вылиться в проблемы с щитовидной железой, почками и другие. Поэтому в будущем благодаря диагностике нас ждёт ещё много удивительных вещей после перенесённой болезни, считает Маргарита Королёва.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Заместитель директора АНО НИМЦ "Геронтология" профессор Андрей Ильницкий полагает, что о прямом влиянии коронавирусной инфекции на старение организма пока однозначно судить рано, хотя такие предположения мелькают в медицинской печати. Коронавирусная инфекция достаточно новое заболевание, для детального изучения его отдалённых последствий учёным нужно гораздо больше времени, отметил специалист.

Но то, что происходит сейчас, это пандемия детренированности (снижение работоспособности. Прим. Лайфа). Мы называем это состояние подострым функциональным дефицитом. Если коронавирусной инфекцией заболевает человек любого возраста, то какое-то время он ограничен в передвижении, должен соблюдать режим изоляции, — перечисляет Андрей Ильницкий. — Если тяжёлое течение это госпитализация и серьёзное лечение. А если это человек в возрасте 65+, то таким людям рекомендуется воздержаться от активных контактов для профилактики передачи инфекции. Всё это как раз и приводит к ограничению подвижности с феноменом детренированности, или подострого функционального дефицита.

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Гериатр напомнил, что часто здоровье пожилых людей ослаблено многими заболеваниями и они больше подвержены осложнённому течению инфекционных заболеваний. У людей преклонного возраста коронавирусная инфекция может протекать без повышения температуры. Но при этом может появиться делирий — некое помутнение сознания.

Ещё одно проявление коронавирусной инфекции — то, что человек начинает испытывать затруднения при ходьбе.

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Описано, что коронавирус у ослабленных людей в основном старческого возраста может дебютировать с этих двух проявлений — делирия и синдрома падения, — говорит Андрей Ильницкий.

По словам гериатра, все ограничения как необходимые меры профилактики коронавируса привели к тому, что люди стали меньше двигаться. А у тех, кто пережил опасную болезнь, развился посттравматический стрессовый синдром, который приводит к таким осложнениям, как нарушение сна, снижение когнитивных способностей — памяти, внимания.

Мы видим последствия детренированности, или подострого функционального дефицита. У людей развивается ожирение, из-за стресса обостряются заболевания сердечно-сосудистой системы. Всё это приводит к тому, что мы называем синдромом преждевременного старения, — пояснил Андрей Ильницкий.

Специалист подчёркивает, что сейчас важно вспомнить об элементарных правилах ЗОЖ, так как пандемия коронавируса сопровождается другой, не менее серьёзной пандемией — детренированности.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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