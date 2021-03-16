Отнимая жизнь: эксперты рассказали, почему коронавирус приближает старость

Коронавирус не сдаёт позиции и продолжает неприятно удивлять человечество. Так, по словам главного внештатного гериатра Минздрава России Ольги Ткачёвой, коронавирус, вероятно, запускает процессы старения. К тому же у пожилых пациентов кроме основных симптомов CoViD-19 — лихорадки, одышки и кашля — возможен делирий. Это психологическое расстройство с нарушением внимания, восприятия, мышления и эмоций. Ольга Ткачёва также заметила, что некоторые учёные называют коронавирус болезнью старения.

Профессор кафедры терапии, гериатрии и антивозрастной медицины АПО ФМБА России Маргарита Королёва объяснила, как под воздействием CoViD-19 изнашивается организм человека.

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По её словам, коронавирусная инфекция — это полисистемное, полиорганное заболевание, когда страдают самые тонкие сосуды всех систем организма не только за счёт коагуляции (свёртывания) крови.

У самых мелких артериальных сосудов — артериол — стенки всего в один слой клеток — эндотелий. На фоне CoViD-воспаления возникает эндотелиальная дисфункция, говорит гериатр. В это время разрушаются стенки артериол, и белки плазмы попадают в межклеточное пространство. Так начинается фиброз межклеточного пространства, то есть образование неэластичной соединительной ткани. Это фиброзирование и есть то самое старение ткани, которое происходит с возрастом, — нарушение коллагеновых эластиновых соединений между клетками. То есть ткани теряют эластичность, объясняет специалист.

— Постепенно нарушается функция межклеточной ткани: питание и функции клеток, своевременное выведение продуктов обмена, лимфоток. По сути, живая структура межклеточного пространства постепенно замещается рубцовой тканью, приводя к преждевременному старению, — говорит Маргарита Королёва. — Это обычно происходит с возрастом, когда ткани теряют эластичность. Только в данной ситуации старение может сопровождаться нарушением функции жизненно важных органов.

Профессор отметила, что в перспективе такие изменения в организме человека могут вылиться в проблемы с щитовидной железой, почками и другие. Поэтому в будущем благодаря диагностике нас ждёт ещё много удивительных вещей после перенесённой болезни, считает Маргарита Королёва.

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Заместитель директора АНО НИМЦ "Геронтология" профессор Андрей Ильницкий полагает, что о прямом влиянии коронавирусной инфекции на старение организма пока однозначно судить рано, хотя такие предположения мелькают в медицинской печати. Коронавирусная инфекция достаточно новое заболевание, для детального изучения его отдалённых последствий учёным нужно гораздо больше времени, отметил специалист.

— Но то, что происходит сейчас, — это пандемия детренированности (снижение работоспособности. — Прим. Лайфа). Мы называем это состояние подострым функциональным дефицитом. Если коронавирусной инфекцией заболевает человек любого возраста, то какое-то время он ограничен в передвижении, должен соблюдать режим изоляции, — перечисляет Андрей Ильницкий. — Если тяжёлое течение — это госпитализация и серьёзное лечение. А если это человек в возрасте 65+, то таким людям рекомендуется воздержаться от активных контактов для профилактики передачи инфекции. Всё это как раз и приводит к ограничению подвижности с феноменом детренированности, или подострого функционального дефицита.

Гериатр напомнил, что часто здоровье пожилых людей ослаблено многими заболеваниями и они больше подвержены осложнённому течению инфекционных заболеваний. У людей преклонного возраста коронавирусная инфекция может протекать без повышения температуры. Но при этом может появиться делирий — некое помутнение сознания.

Ещё одно проявление коронавирусной инфекции — то, что человек начинает испытывать затруднения при ходьбе.

— Описано, что коронавирус у ослабленных людей в основном старческого возраста может дебютировать с этих двух проявлений — делирия и синдрома падения, — говорит Андрей Ильницкий.

По словам гериатра, все ограничения как необходимые меры профилактики коронавируса привели к тому, что люди стали меньше двигаться. А у тех, кто пережил опасную болезнь, развился посттравматический стрессовый синдром, который приводит к таким осложнениям, как нарушение сна, снижение когнитивных способностей — памяти, внимания.

— Мы видим последствия детренированности, или подострого функционального дефицита. У людей развивается ожирение, из-за стресса обостряются заболевания сердечно-сосудистой системы. Всё это приводит к тому, что мы называем синдромом преждевременного старения, — пояснил Андрей Ильницкий.

Специалист подчёркивает, что сейчас важно вспомнить об элементарных правилах ЗОЖ, так как пандемия коронавируса сопровождается другой, не менее серьёзной пандемией — детренированности.

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