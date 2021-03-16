Главный лаборант Петербурга объяснил, зачем переболевшим вакцинироваться от коронавируса
Учёный отметил, что ковид не может в полной мере рассматриваться как инфекция.
Фото © ТАСС / Александр Щербак
Главный специалист по клинической лабораторной диагностике Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, член-корреспондент РАН Андрей Иванов заявил, что базовый иммунитет к возбудителю коронавируса, который постоянно меняет свои свойства, может безопасно сформироваться только посредством вакцинации. Таким мнением он поделился в беседе с газетой "Петербургский дневник".
"Основное обстоятельство, определяющее необходимость вакцинации даже переболевших, — это то, что CoViD-19 не может в полной мере рассматриваться как инфекция, аналогичная гриппу и другим острым респираторным вирусным инфекциям. Она более серьёзна и коварна. <...> Вирус SARS-CoV-2, по данным широких международных исследований, постоянно мутирует. И поэтому необходимо иметь в виду, что мутации могут приводить к появлению штаммов, которые будут воздействовать на людей, уже обладающих устойчивостью к предыдущим вариантам возбудителя", — сказал учёный.
Иванов подчеркнул, что процесс создания вакцины является очень трудоёмким и ответственным, а разработчики чаще всего ориентированы на формирование иммунитета к консервативным участкам вируса, которые не изменяются совсем или трансформация которых маловероятна. По словам учёного, человечество находится в условиях агрессии со стороны микробного мира, а разные возбудители, в частности SARS-CoV-2, постоянно нащупывают слабые места в иммунной системе и видоизменяются.
Ранее Лайф рассказывал, что не зарегистрировано ни одной смерти среди привившихся "Спутником V". Получившие вакцину пациенты защищены от того, что вирус опустится в лёгкие.
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