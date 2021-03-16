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Главный лаборант Петербурга объяснил, зачем переболевшим вакцинироваться от коронавируса

Учёный отметил, что ковид не может в полной мере рассматриваться как инфекция.

16 марта 2021, 14:02
<p>Фото © ТАСС / Александр Щербак</p>

Фото © ТАСС / Александр Щербак

Главный специалист по клинической лабораторной диагностике Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, член-корреспондент РАН Андрей Иванов заявил, что базовый иммунитет к возбудителю коронавируса, который постоянно меняет свои свойства, может безопасно сформироваться только посредством вакцинации. Таким мнением он поделился в беседе с газетой "Петербургский дневник".

"Основное обстоятельство, определяющее необходимость вакцинации даже переболевших, — это то, что CoViD-19 не может в полной мере рассматриваться как инфекция, аналогичная гриппу и другим острым респираторным вирусным инфекциям. Она более серьёзна и коварна. <...> Вирус SARS-CoV-2, по данным широких международных исследований, постоянно мутирует. И поэтому необходимо иметь в виду, что мутации могут приводить к появлению штаммов, которые будут воздействовать на людей, уже обладающих устойчивостью к предыдущим вариантам возбудителя", — сказал учёный.

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Иванов подчеркнул, что процесс создания вакцины является очень трудоёмким и ответственным, а разработчики чаще всего ориентированы на формирование иммунитета к консервативным участкам вируса, которые не изменяются совсем или трансформация которых маловероятна. По словам учёного, человечество находится в условиях агрессии со стороны микробного мира, а разные возбудители, в частности SARS-CoV-2, постоянно нащупывают слабые места в иммунной системе и видоизменяются.

Ранее Лайф рассказывал, что не зарегистрировано ни одной смерти среди привившихся "Спутником V". Получившие вакцину пациенты защищены от того, что вирус опустится в лёгкие.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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