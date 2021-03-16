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Гинцбург развеял главный миф о тотальном запрете на алкоголь после прививки от ковида

По словам специалиста, "сухой закон" соблюдать необязательно.

16 марта 2021, 11:15

Прививка от ковида не требует полного отказа от алкоголя, но злоупотреблять спиртным не следует. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Специалист уточнил, что от умеренного количества горячительных напитков ничего страшного не случится.

"Употреблять алкоголь после вакцинации от CoViD-19 можно, но в разумных пределах", — заявил он.

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Ранее Гинцбург рекомендовал воздержаться от спиртного в течение трёх дней после прививки от ковида. Всё дело в том, что алкоголь может значительно снизить иммунитет, а следовательно, и эффективность препарата. Напомним, что с началом массовой вакцинации медики предупредили, что нельзя будет пить алкоголь якобы в течение 42 дней после прививки.

Лайф рассказывал, почему не стоит совмещать потребление алкоголя с посещением бани и сауны, а также о том, какие последствия влечёт за собой такая комбинация отдыха.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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