Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией ещё на месяц

Россия продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 апреля включительно. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

"Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 16 апреля 2021 года", — говорится в сообщении.

Впервые авиасообщение между странами было приостановлено в полночь 22 декабря 2020 года из-за мутировавшего штамма коронавируса. После этого ограничения несколько раз продлевались.

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