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Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией ещё на месяц

Впервые полёты между странами приостановили в полночь 22 декабря 2020 года и с тех пор несколько раз продлевали.

16 марта 2021, 11:02

Фото © Pixabay

Россия продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 апреля включительно. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

"Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 16 апреля 2021 года", — говорится в сообщении.

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Впервые авиасообщение между странами было приостановлено в полночь 22 декабря 2020 года из-за мутировавшего штамма коронавируса. После этого ограничения несколько раз продлевались.

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Напомним, мутировавшая разновидность SARS-CoV-2 была обнаружена в Соединённом Королевстве в середине декабря 2020 года. По предварительным данным, он распространяется с большей скоростью и может быть на 70% заразнее обычного. Эту разновидность вируса выявили в десятках стран, в том числе и в России. Пока в нашей стране был зафиксирован один случай. Лайф нашёл того самого первого пациента.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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