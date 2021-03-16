В России запустят новый этап программы туристического кешбэка

В России продажа туров по стране с кешбэком вновь начнёт работать в ночь с 17 на 18 марта. Об этом сообщила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"Очередной, третий этап программы туристического кешбэка стартует в ночь с 17 на 18 марта, с 00:01 по московскому времени. Условия программы у нас прежние: можно получить до 20% возврата, в максимуме — 20 тысяч рублей", — рассказала глава ведомства.

Догузова отметила, что приобрести тур можно будет с момента начала программы и до 15 июня, а отправиться в путешествие по России — до 30 июня. Обязательным условием участия в программе остаётся оплата картой "Мир". Возврат средств на неё будет произведён автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки.

Ранее россияне рассказали, на что тратят больше всего денег во время путешествий. Так, на первом месте по количеству затраченных финансов, конечно же, оказались кафе и бары.

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