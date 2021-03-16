Аксёнов заявил, что Крым в составе России получил больше, чем за 25 лет с Украиной

Крым за семь лет в составе России получил больше, чем за 25-летний срок под флагом Украины. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.

"Сколько сделано за семь лет, за 25 лет при Украине сделано не было. Слава богу, двигаемся — тяжело, напряжённо, не всё получается, как хотелось бы, но тем не менее это движение вперёд, это уверенность в завтрашнем дне — то, чего не было до 2014 года", — сказал Аксёнов.

За годы с Крымской весны была создана инфраструктура для обеспечения населения водой, электроэнергией, природным газом. А проблема с дефицитом воды тоже в скором времени будет решена, добавил глава региона.

Также Аксёнов вспомнил о строительстве Крымского моста, который полностью изменил логистику. Кроме того, он отметил: эта дорога просто очень комфортная и удобная, что по достоинству оценили и крымчане, и гости республики.

Аксёнов заверил, что у правительства намечены планы на улучшение региона, существует понимание, как это должно быть. При этом он уточнил, что в Крыму при хороших финансовых возможностях не хватает квалифицированных рабочих.

Также глава полуострова отметил, что жители Украины никогда не станут врагами для республики, и выразил надежду, что при смене руководства страны будет взят курс на сближение с Россией.

Ранее Сергей Аксёнов рассказал, как решился взять ответственность за референдум в Крыму.

Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.

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