Тренер — о погибшем от удара шайбой хоккеисте молодёжного "Динамо": Всегда горел за команду
По факту смерти спортсмена следователи проводят проверку.
Тимур Файзутдинов. Фото © Twitter / МХК "Динамо" Москва
Смерть защитника петербургского молодёжного ХК "Динамо" Тимура Файзутдинова является огромной трагедией для команды и клуба. Об этом в беседе с Лайфом рассказал тренер МХК Кирилл Алексеев.
"Капитаном команды людей просто так не назначают. Он был самоотверженным лидером, всегда горел за команду, ни в одном эпизоде никогда не хотел уступать", — вспоминает тренер.
Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, по факту смерти спортсмена следователи проводят проверку. В первую очередь они пообщаются с игроком, запустившим шайбу, а после — с родителями погибшего.
Напомним, 19-летний Файзутдинов умер спустя несколько дней после того, как во время матча 12 марта ему в голову попала шайба. Сезон хоккеист начал в качестве капитана команды.
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