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Категорий: 18

Тренер — о погибшем от удара шайбой хоккеисте молодёжного "Динамо": Всегда горел за команду

По факту смерти спортсмена следователи проводят проверку.

16 марта 2021, 10:42
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<p>Тимур Файзутдинов. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/mhkdynamo" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МХК "Динамо" Москва</a></p>

Тимур Файзутдинов. Фото © Twitter / МХК "Динамо" Москва

Смерть защитника петербургского молодёжного ХК "Динамо" Тимура Файзутдинова является огромной трагедией для команды и клуба. Об этом в беседе с Лайфом рассказал тренер МХК Кирилл Алексеев.

"Капитаном команды людей просто так не назначают. Он был самоотверженным лидером, всегда горел за команду, ни в одном эпизоде никогда не хотел уступать", — вспоминает тренер.

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В Москве на тренировке умер бывший хоккеист "Трактора" и "Спартака"

Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, по факту смерти спортсмена следователи проводят проверку. В первую очередь они пообщаются с игроком, запустившим шайбу, а после — с родителями погибшего.

Напомним, 19-летний Файзутдинов умер спустя несколько дней после того, как во время матча 12 марта ему в голову попала шайба. Сезон хоккеист начал в качестве капитана команды.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Наталья Суворова
Наталья Суворова

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