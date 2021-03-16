Вице-премьер Абрамченко предложила запретить пластиковые трубочки и одноразовую посуду
Она считает необходимым отказаться от производства и использования товаров, переработка которых сложна или невозможна в принципе.
Вице-премьер Виктория Абрамченко.
Фото © Пресс-служба Госдумы
Заместитель председателя правительства по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Виктория Абрамченко считает необходимым запретить использование одноразовой посуды, пластиковых трубочек для коктейлей, цветного пластика и других изделий, которые трудно переработать во вторичные ресурсы. Предложение прозвучало в ходе её выступления на форуме "Чистая страна".
"Мы должны с вами запрещать — и нужно не бояться этого — применять, использовать, выпускать в обращение неперерабатываемые материалы", — считает вице-премьер.
По её словам, в России ежегодно образуется около восьми миллиардов тонн отходов — это и бытовой мусор, и отходы промышленных предприятий. В связи с этим Абрамченко призвала не бояться запретительных мер в сфере борьбы с мусором, тем более что к концу десятилетия власти намерены убрать из общей массы отходов 50% вторичных ресурсов.
"Мы хотим к 2030 году извлекать как минимум 50% из всей массы образующихся в стране отходов", — проинформировала заместитель Мишустина.
Об идее ввести поэтапный запрет на использование одноразового пластика, в том числе пакетов, в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ранее писали "Известия". По данным издания, ряд российских ведомств такую идею поддерживает. Так, в Минприроды России выступили за уменьшение объёмов ввозимого пластика и его производства. А Минпромторг одобрил идею вывода из оборота отдельных видов одноразовых товаров, в число которых входит упаковка и посуда.
Напомним, что по оценкам Всемирного фонда дикой природы, каждую неделю в организм человека с пищей, водой или даже вдыхаемым воздухом попадает около пяти граммов микропластика. Этот вес эквивалентен одной кредитной карте.
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