"До сих пор огребаю": Манижа пожаловалась на жёсткую травлю после отбора на Евровидение

Певица Манижа не ожидала, что после победы в отборе на песенный конкурс Евровидение столкнётся с масштабной травлей в Сети. По словам исполнительницы, зрительское голосование буквально разделило её жизнь на до и после.

"До прошлой недели мне казалось, что в моей жизни был хейт. Но совсем не в том количестве, которое я узнала на прошлой неделе и которое до сих пор "огребаю". Когда я прочитала первую волну хейтерских комментариев, я искренне не понимала, что я сделала людям плохого", — рассказала артистка в интервью Ксении Собчак в программе "Док-ток".

Манижа также призналась, что её обвиняли в оскорблении чувств. Однако сама певица не понимает, каким именно образом она могла кого-либо задеть. По словам артистки, она лишь спела, о чём думает. Вместе с тем Манижа отметила, что её задевает негатив со стороны комментаторов, поэтому она призвала их "оставаться людьми".

Ранее Лайф писал, что музыкант Юрий Лоза резко раскритиковал выбор Манижи для представления России на Евровидении. По его словам, артистка никому не интересна в России. Кроме того, певец уверен, что за последние годы на конкурсе не было сыграно "ни одной российской нотки", а участники едут представлять самих себя, но не свою родину.

Напомним, в этом году артиста, который поедет на Евровидение от России, было решено выбрать всенародным голосованием в прямом эфире. Манижа соревновалась с группой Therr Maitz, представившей во время специального праздничного шоу песню Future is bright, и дуэтом #2Маши, исполнившим композицию Bitter words. Группа Little Big, которая должна была представлять Россию в 2020 году, отказалась от борьбы.

Манижа Хамраева, более известная по творческому псевдониму Manizha, — популярная DIY-певица таджикского происхождения, исполняющая композиции в стилях соул и этно. Она обрела популярность благодаря коротким красочным видео в "Инстаграме", ставшим её визитной карточкой и вылившимся в первый в мире музыкальный инстаграм-альбом Manuscript. В мае 2017 года Manizha собрала СК "Ледовый". Более подробно о творческом пути артистки читайте на сайте uznayvse.ru.

Авторы