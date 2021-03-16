Песков: Отставки губернаторов не будут зависеть от исхода выборов в Госдуму

Хотя аналитики "Минченко консалтинг" в своём исследовании пришли к противоположному выводу.

Кадровые решения в отношении губернаторов российских регионов не будут зависеть от исхода выборов в Госдуму. Об этом в беседе с журналистами во вторник заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал выводы холдинга "Минченко консалтинг" Евгения Минченко о том, что губернаторы для сохранения должности должны ликвидировать последствия пандемии и успешно провести думские выборы (в частности, обеспечить серьёзный уровень электоральной мобилизации).

Песков отметил, что главный критерий в этом смысле — честность и прозрачность голосования.

"Единственный критерий оценки эффективности — это проведение в регионе прозрачных, честных и справедливых выборов. Это всем хорошо известно", — заверил представитель Кремля.