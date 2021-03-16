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Регион
Опубликовано 16 марта 2021, 13:23

Песков: Отставки губернаторов не будут зависеть от исхода выборов в Госдуму

Хотя аналитики "Минченко консалтинг" в своём исследовании пришли к противоположному выводу.

Кадровые решения в отношении губернаторов российских регионов не будут зависеть от исхода выборов в Госдуму. Об этом в беседе с журналистами во вторник заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал выводы холдинга "Минченко консалтинг" Евгения Минченко о том, что губернаторы для сохранения должности должны ликвидировать последствия пандемии и успешно провести думские выборы (в частности, обеспечить серьёзный уровень электоральной мобилизации).

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Песков отметил, что главный критерий в этом смысле — честность и прозрачность голосования.

"Единственный критерий оценки эффективности — это проведение в регионе прозрачных, честных и справедливых выборов. Это всем хорошо известно", — заверил представитель Кремля.

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Напомним, что 4 февраля президент Владимир Путин подписал указ о критериях оценки губернаторов. Список состоит из 20 пунктов. Среди них такие параметры, как доверие граждан региона к власти, численность населения и его социальное благополучие, темпы роста зарплат и строительства нового жилья, показатели образования, вовлечённости граждан в волонтёрскую деятельность, занятия спортом и творчеством, эффективность поддержки талантливых детей и другие.

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Фото © Pixabay

Алексей Берковиц
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