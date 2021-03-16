Песков рассказал о ситуации с коронавирусом в Кремле
Там соблюдают строгий масочный режим, есть возможность ежедневно сдавать тесты на ковид, отметил он.
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Чиновники в Кремле стали реже болеть коронавирусом, однако болезнь ещё не ушла, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас гораздо лучше, хотя действительно коллектив-то большой, поэтому не так часто, как это было месяца 4–5 назад, но люди всё равно изредка продолжают болеть. <...> Поэтому стало лучше, но коронавирус пока не покинул нас полностью", — сказал представитель Кремля журналистам.
Песков также подчеркнул, что в Кремле продолжают соблюдать меры по противодействию CoViD-19. Так, применяется достаточно жёсткий масочный режим, особенно по отношению к тем, кто приходит на совещания и мероприятия в Администрацию Президента. Кроме того, у сотрудников Кремля есть возможность ежедневно делать тесты на коронавирус.
Ранее в Минздраве РФ рассказали, сколько россиян болело ковидом на пике пандемии. По словам главы ведомства, система здравоохранения с такими объёмами и нагрузкой справлялась.
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