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Песков рассказал о ситуации с коронавирусом в Кремле

Там соблюдают строгий масочный режим, есть возможность ежедневно сдавать тесты на ковид, отметил он.

16 марта 2021, 10:15
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Чиновники в Кремле стали реже болеть коронавирусом, однако болезнь ещё не ушла, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас гораздо лучше, хотя действительно коллектив-то большой, поэтому не так часто, как это было месяца 4–5 назад, но люди всё равно изредка продолжают болеть. <...> Поэтому стало лучше, но коронавирус пока не покинул нас полностью", — сказал представитель Кремля журналистам.

Песков: Мы потихоньку выходим из ковидных ограничений

Песков: Мы потихоньку выходим из ковидных ограничений

Песков также подчеркнул, что в Кремле продолжают соблюдать меры по противодействию CoViD-19. Так, применяется достаточно жёсткий масочный режим, особенно по отношению к тем, кто приходит на совещания и мероприятия в Администрацию Президента. Кроме того, у сотрудников Кремля есть возможность ежедневно делать тесты на коронавирус.

Ранее в Минздраве РФ рассказали, сколько россиян болело ковидом на пике пандемии. По словам главы ведомства, система здравоохранения с такими объёмами и нагрузкой справлялась.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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