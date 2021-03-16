Песков: Мы потихоньку выходим из ковидных ограничений

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание на улучшение ситуации с коронавирусом в нашей стране. По его словам, статистика по числу заражённых позволяет постепенно снимать ограничения в регионах.

"Вы видите, что мы все потихоньку выходим из ковидных ограничений. И, слава богу, кривая количества инфицированных позволяет нам дальше идти по этому пути. При этом каждый регион идёт по своей траектории движения", — отметил он.