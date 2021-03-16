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Песков: Мы потихоньку выходим из ковидных ограничений

При этом в каждом регионе своя кривая заболеваемости, добавил представитель Кремля.

16 марта 2021, 09:56

Фото © Агентство "Москва" / Игорь Иванко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание на улучшение ситуации с коронавирусом в нашей стране. По его словам, статистика по числу заражённых позволяет постепенно снимать ограничения в регионах.

"Вы видите, что мы все потихоньку выходим из ковидных ограничений. И, слава богу, кривая количества инфицированных позволяет нам дальше идти по этому пути. При этом каждый регион идёт по своей траектории движения", — отметил он.

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А ранее стало известно, что в России выявили первые случаи "южноафриканского" коронавируса-мутанта. Вирусолог рассказал Лайфу, стоит ли бояться этой вариации вируса.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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