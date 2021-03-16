В Кремле ответили на вопрос об открытии авиасообщения с Европой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что оперштаб будет учитывать ситуацию с коронавирусом в Европе при принятии решений о возобновлении авиасообщения.

"Это скорее вопрос для нашего штаба под руководством Татьяны Голиковой, конечно же, там и наши транспортники, и комиссия, они, штаб, очень внимательно отслеживают динамику заболеваемости, но вы видите, что в Европе пока ситуация крайне нестабильная. Тут у нас как раз, скажем так, более оптимистическая картина в этом плане", — ответил он.

Песков добавил, что даже улучшение ситуации с ковидом в РФ не повод расслабляться и санитарная служба находится в состоянии мобилизации и учитывает появление новых штаммов.

А ранее вице-премьер Татьяна Голикова объяснила, почему перед 23 Февраля и 8 Марта РФ не стала расширять список стран, в которых россияне смогли бы провести длинные выходные. По её словам, в этот раз власти учли ошибки прошлого года, когда, несмотря на начинающуюся пандемию и на уговоры отложить поездки, граждане России всё равно ехали даже в закрытую Европу.

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