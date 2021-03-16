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Категорий: 18

"Живой суповой набор": Бузова показала истощённую фигуру в бикини после слухов о её алкоголизме

Поклонники решили, что вес артистки подходит к критической точке.

16 марта 2021, 08:48

Фото © Instagram / buzova86

35-летняя Ольга Бузова выкроила время для отдыха в бане и не могла не рассказать об этом фанатам. Ведущая поделилась в "Инстаграме" снимком, на котором хвастается своей стройной фигурой в бикини.

Фото © Instagram / buzova86

Фото © Instagram / buzova86

Артистка приняла выгодную позу, чтобы её ноги казались ещё длиннее, перебросила на грудь озорные косички и с улыбкой расположилась на лестнице. "Всё больше и больше посвящаю время себе, развитию, своей душе и телу ❤️🙏🏻. И почему я не делала этого раньше ?😂" — подписала кадр артистка.

Фото © Instagram / buzova86

Фото © Instagram / buzova86

Однако позитивный настрой звезды не поддержали фанаты. Откровенный кадр их не привлёк, а напугал. Юзерам бросились в глаза выступающие рёбра и впалый живот, и худоба любимицы показалась им болезненной. Они посоветовали певице следить за здоровьем и хорошо питаться.

Давайте скинемся Бузовой на еду😢

jorik_objorik151

Фото © Instagram / buzova86

Фото © Instagram / buzova86

Поешь шаурмы, слишком худая


belyashenok

Вау! Живой суповой набор! 😂

_leonidm_

Уже надо поправляться! А не костями бренчать)

natasha_makeyka

Недавно Ольге пришлось пережить эмоциональное потрясение. Девушка рассталась с возлюбленным — рэпером Давой (Давидом Манукяном). Разрыв сопровождался скандалом, в рамках которого артистка заявила, что бойфренд её избивал и плевал в лицо. Однако в защиту парня выступила его мать, назвав Бузову гулящей и алкоголичкой. О проблемах звезды с алкоголем, которые заметили ещё несколько лет назад, рассказал и экс-участник "Дома-2" Рустам Солнцев. "Я думаю, что она попивает, это мягко сказано. Думаю, что там расход уже, как у "Крузака", — 20 литров на 100 километров", — заявил шоумен, отметив, что у Ольги нет настоящих друзей, которые могли бы ей помочь.

Семенович похвасталась стройной фигурой, забыв про отражение, где виден её реальный вес без фотошопа

Семенович похвасталась стройной фигурой, забыв про отражение, где виден её реальный вес без фотошопа

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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