"Живой суповой набор": Бузова показала истощённую фигуру в бикини после слухов о её алкоголизме

35-летняя Ольга Бузова выкроила время для отдыха в бане и не могла не рассказать об этом фанатам. Ведущая поделилась в "Инстаграме" снимком, на котором хвастается своей стройной фигурой в бикини.

Фото © Instagram / buzova86

Артистка приняла выгодную позу, чтобы её ноги казались ещё длиннее, перебросила на грудь озорные косички и с улыбкой расположилась на лестнице. "Всё больше и больше посвящаю время себе, развитию, своей душе и телу ❤️🙏🏻. И почему я не делала этого раньше ?😂" — подписала кадр артистка.

Фото © Instagram / buzova86

Однако позитивный настрой звезды не поддержали фанаты. Откровенный кадр их не привлёк, а напугал. Юзерам бросились в глаза выступающие рёбра и впалый живот, и худоба любимицы показалась им болезненной. Они посоветовали певице следить за здоровьем и хорошо питаться.

Давайте скинемся Бузовой на еду😢 jorik_objorik151

Фото © Instagram / buzova86

Поешь шаурмы, слишком худая

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Вау! Живой суповой набор! 😂 _leonidm_

Уже надо поправляться! А не костями бренчать) natasha_makeyka

Недавно Ольге пришлось пережить эмоциональное потрясение. Девушка рассталась с возлюбленным — рэпером Давой (Давидом Манукяном). Разрыв сопровождался скандалом, в рамках которого артистка заявила, что бойфренд её избивал и плевал в лицо. Однако в защиту парня выступила его мать, назвав Бузову гулящей и алкоголичкой. О проблемах звезды с алкоголем, которые заметили ещё несколько лет назад, рассказал и экс-участник "Дома-2" Рустам Солнцев. "Я думаю, что она попивает, это мягко сказано. Думаю, что там расход уже, как у "Крузака", — 20 литров на 100 километров", — заявил шоумен, отметив, что у Ольги нет настоящих друзей, которые могли бы ей помочь.

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