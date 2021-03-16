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Голая певица МакSим поразила фанатов, сняв откровенное видео после реабилитации с психологами

Теперь поклонники певицы уверены, что она точно вернулась в строй.

16 марта 2021, 07:26

Фото © Instagram / maksimartist

Известная 37-летняя певица Марина Максимова, которую все больше знают под псевдонимом МакSим, в последние годы переживала не лучшее время своей жизни. Проблемы со здоровьем и алкоголем больно били по внешности звезды, которая всё сильнее разочаровывала фанатов. Но после длительной реабилитации она наконец-то вернулась в строй и даже анонсировала новую песню. Однако больше всего поразило её подписчиков это видео.

Видео © Instagram / maksimartist

На нём певица устроила фотосессию в лофте, танцуя и позируя перед камерой. МакSим была в одних джинсах и белом белье, которое она потом откинула прочь. В ролике артистка встряхивала волосами и вела себя игриво, поразив 484 тыс. подписчиков свежим и ярким образом. "Весна!" — подписала видео певица, и с ней все согласились.

Фото © Instagram / maksimartist

Фото © Instagram / maksimartist

Горячая весна, однако🔥

ivandulsky

Слишком горячо и залипательно🔥

margovolk29

Марин, ты как будто и не рожала😍

dilechka_nur

Фото © Instagram / maksimartist

Фото © Instagram / maksimartist

Поклонники были рады увидеть привычную МакSим, которую они так полюбили после её хитов "Трудный возраст" и "Знаешь ли ты". Певица долгое время не могла поправить здоровье, которое пошатнулось после аварии. Девушка несколько месяцев лежала не вставая и набрала лишний вес. Затем начались проблемы с сосудами, и головная боль превратила жизнь артистки в ад. Она начала злоупотреблять алкоголем, и к лишнему весу добавились отёки. Певице даже пришлось прекратить на время творческую деятельность.

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Серябкина надела крошечный купальник, который раскрыл, что она прятала под мешковатой одеждой

Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

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