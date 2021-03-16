Песков оценил ослабление ограничений в Крыму в годовщину воссоединения с Россией

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал решение властей Крыма разрешить проведение массовых мероприятий в годовщину воссоединения с Россией. Он напомнил, что снятие коронавирусных ограничений — это ответственность главы региона, его полномочия. Решение принимается на местах в зависимости от эпидемиологической обстановки.

"Вы знаете, что в этом плане регионы реализуют те особые полномочия, которые им были предоставлены в начале пандемии. От региона к региону ситуация разная, и каждый глава региона волен принимать решение. Это его ответственность и его полномочия", — прокомментировал Дмитрий Песков.

Он добавил, что вся страна потихоньку выходит из ковидных ограничений и "кривая количества инфицированных людей позволяет нам дальше идти по этому пути".

Ранее сообщалось, что основные праздничные мероприятия под девизом "Крымская весна — семь лет дома" запланированы на 16 и 18 марта. В Крыму пройдут праздничные мото- и автопробеги, торжественный смотр юнармейских отрядов и кадетских классов, спортивные мероприятия на открытом воздухе, собрания и конференции. Однако всем участникам необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.

Отметим, что в Крыму и Севастополе за истёкшие сутки зарегистрировали 88 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 37 выявлены при обращении за медицинской помощью, 15 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, два случая — завозные из-за рубежа. Количество выздоровевших за сутки составляет 76 человек, за весь период — 33 646 человек.

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