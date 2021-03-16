Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Песков оценил ослабление ограничений в Крыму в годовщину воссоединения с Россией

Он напомнил, что каждый глава региона волен самостоятельно принимать решение: эти полномочия были предоставлены губернаторам ещё в начале пандемии.

16 марта 2021, 10:01
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал решение властей Крыма разрешить проведение массовых мероприятий в годовщину воссоединения с Россией. Он напомнил, что снятие коронавирусных ограничений — это ответственность главы региона, его полномочия. Решение принимается на местах в зависимости от эпидемиологической обстановки.

В Крыму перед седьмой годовщиной референдума о воссоединении с Россией разрешили массовые мероприятия

В Крыму перед седьмой годовщиной референдума о воссоединении с Россией разрешили массовые мероприятия

"Вы знаете, что в этом плане регионы реализуют те особые полномочия, которые им были предоставлены в начале пандемии. От региона к региону ситуация разная, и каждый глава региона волен принимать решение. Это его ответственность и его полномочия", прокомментировал Дмитрий Песков.

Он добавил, что вся страна потихоньку выходит из ковидных ограничений и "кривая количества инфицированных людей позволяет нам дальше идти по этому пути".

Песков: Мы потихоньку выходим из ковидных ограничений

Песков: Мы потихоньку выходим из ковидных ограничений

Ранее сообщалось, что основные праздничные мероприятия под девизом "Крымская весна — семь лет дома" запланированы на 16 и 18 марта. В Крыму пройдут праздничные мото- и автопробеги, торжественный смотр юнармейских отрядов и кадетских классов, спортивные мероприятия на открытом воздухе, собрания и конференции. Однако всем участникам необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.

За сутки в России выявили менее 10 тысяч новых случаев коронавируса

За сутки в России выявили менее 10 тысяч новых случаев коронавируса

Отметим, что в Крыму и Севастополе за истёкшие сутки зарегистрировали 88 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 37 выявлены при обращении за медицинской помощью, 15 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, два случая — завозные из-за рубежа. Количество выздоровевших за сутки составляет 76 человек, за весь период — 33 646 человек.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Песков назвал легитимным и не противоречащим законам Украины референдум 2014 года в Крыму

сегодня в 10:17

В Крыму перед седьмой годовщиной референдума о воссоединении с Россией разрешили массовые мероприятия

вчера в 16:52

Парашютист зацепился за хвост вертолёта во время прыжка и повис в небе над Читой — видео

сегодня в 09:54

Песков рассказал о ситуации с коронавирусом в Кремле

сегодня в 10:15

Заключённые устроили бунт в московском СИЗО-5 "Водник"

сегодня в 10:12

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1