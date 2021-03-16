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Парашютист зацепился за хвост вертолёта во время прыжка и повис в небе над Читой — видео

В итоге мужчина не пострадал.

16 марта 2021, 09:54

Парашютист зацепился за хвост вертолёта во время прыжка над Читой. Видео © Соцсети

В районе посёлка Каштак в Чите парашютист во время прыжка зацепился за хвост вертолёта, это произошло на высоте около двух километров. Очевидцем произошедшего стал местный житель, который сообщил об увиденном в "Фейсбуке".

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"В какой-то момент обращаю внимание на шум в небе. Поднимаю голову и вижу километрах в двух над землёй вертушку, но очень странную — с ниткой и точечкой на конце. Смотрю и обалдеваю — это парашютист, зацепившийся парашютом за хвостовую часть вертушки", — написал очевидец.

На кадрах видно, как вертолёт медленно садится, а бедный парашютист всё это время остаётся зацеплен за винтокрылую машину. Как стало известно, в итоге мужчина не пострадал.

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А на днях в Кирове спасатели освободили парашютиста, застрявшего на верхушке высокого дерева после неудачного приземления. Для операции понадобились длинная лестница и несколько минут времени.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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