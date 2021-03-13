В Кирове спасатели сняли с верхушки дерева парашютиста — видео

В Кирове спасатели освободили парашютиста, застрявшего на верхушке высокого дерева после неудачного приземления. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по области.

"Сегодня в пригороде Кирова около аэроклуба очевидцы заметили парашютиста, застрявшего в кроне высокого дерева на высоте около 10 метров. Вероятно, когда он совершал прыжок, его снесло ветром в сторону от расчётной точки приземления", — говорится в сообщении ведомства.

Спасатели подогнали к дереву машину с выдвижной лестницей, подобрались к месту посадки экстремала и высвободили его из плена. На всё это у сотрудников МЧС ушло несколько минут. Отмечается, что парашютист во время посадки не пострадал, но в висячем положении пробыл около двух часов.

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