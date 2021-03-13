Секретарь Совбеза РФ отправится во Вьетнам с рабочим визитом
Это будет первая рабочая поездка Патрушева с начала пандемии коронавируса.
Фото © ТАСС / Никольский Алексей
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на следующей неделе направится в Ханой с рабочим визитом. В пресс-службе Совбеза РФ сообщили, что он пробудет в столице Вьетнама с 16 по 17 марта.
"В Ханое пройдут российско-вьетнамские консультации по вопросам двустороннего сотрудничества в сфере безопасности", — говорится в заявлении Совбеза.
Патрушев ранее активно посещал с официальными визитами другие государства. Однако из-за пандемии тенденция нарушилась. Визит во Вьетнам станет первой зарубежной поездкой Патрушева в этом году.
А накануне президент РФ Владимир Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с постоянными членами Совбеза в ходе совещания.
Выбор редакции
Патрушев заявил, что языковой закон на Украине способствует сепаратизму и напряжению в обществе
Путин обсудил урегулирование в Карабахе на оперативном совещании Совбеза РФ
В Евросоюзе произошёл раскол из-за "воинственного подхода" к России
Умер известный актёр и режиссёр Александр Гетман
Реванш за кубок: "Спартак" вырвал победу у "Динамо" и взобрался на второе место
Комментариев: 0