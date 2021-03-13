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Секретарь Совбеза РФ отправится во Вьетнам с рабочим визитом

Это будет первая рабочая поездка Патрушева с начала пандемии коронавируса.

13 марта 2021, 17:03
<p>Фото © ТАСС / Никольский Алексей</p>

Фото © ТАСС / Никольский Алексей

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на следующей неделе направится в Ханой с рабочим визитом. В пресс-службе Совбеза РФ сообщили, что он пробудет в столице Вьетнама с 16 по 17 марта.

"В Ханое пройдут российско-вьетнамские консультации по вопросам двустороннего сотрудничества в сфере безопасности", говорится в заявлении Совбеза.

Патрушев ранее активно посещал с официальными визитами другие государства. Однако из-за пандемии тенденция нарушилась. Визит во Вьетнам станет первой зарубежной поездкой Патрушева в этом году.

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А накануне президент РФ Владимир Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с постоянными членами Совбеза в ходе совещания.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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