В партии "Слуга народа" ответили на вопрос о выдвижении Зеленского на второй срок
Соратники украинского лидера намерены просить его снова побороться за кресло президента.
Фото © ТАСС / EPA
В партии "Слуга народа" ответили на вопрос, касаемый выдвижения президента Владимира Зеленского на второй срок. Как заявил глава парламентской фракции политсилы Давид Арахами, партия точно будет просить его об этом.
"Есть только один человек на целом свете, который точно даст ответ на этот вопрос. Это Владимир Александрович Зеленский. Всё остальное мы можем догадываться и допускать. Поэтому, я думаю, придёт время, и он всей Украине даст ответ", — сказал, в свою очередь, глава "Слуги народа" Александр Корниенко во время пресс-конференции по итогам съезда партии.
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