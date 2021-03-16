Россиянин выиграл в телешоу полмиллиона рублей, но их забрали в счёт алиментов

Уроженец села Молёбка в Прикамье смог победить в телешоу "Золото Геленджика" и выиграл 500 тысяч рублей, пройдя сложнейшую полосу препятствий. Однако потратить полмиллиона на свои нужды не смог — все деньги у 39-летнего мужчина забрали в счёт алиментов. Об этом сообщает портал 59.ru.

Отмечается, что в 2017 году суд обязал пермяка выплачивать алименты на содержание дочери, которой на тот момент было 9 лет. Однако своими родительскими обязанностями он пренебрегал, даже несмотря на то, что девочка серьёзно больна и нуждается в постоянном лечении. Так, в 2020 году он перечислил всего 2,5 тысячи рублей, растянув их на пять платежей. А общая сумма долга составляла почти 500 тысяч рублей.

Приставы не могли взыскать с нерадивого отца деньги, так как, по официальным данным, у него не было средств и имущества, которое можно было бы продать. Правоохранители знали, что мужчина перебрался в Краснодарский край, но не располагали точным адресом. Помогла мама девочки, которая увидела бывшего супруга по телевизору.

Чтобы убедиться, что женщина не обозналась, приставы отправили запрос на телеканал и получили подтверждение. Должник планировал потратить выигрыш на строительство дома на юге, но всю сумму взыскали в счёт уплаты алиментов, деньги перечислили его бывшей супруге.

При этом сообщается, что у мужчины остаются многочисленные долги по кредитам, налогам и административным штрафам на общую сумму более двух миллионов рублей.

Ранее Лайф рассказывал, что суд отобрал у россиянки троих детей из-за татуировок и розовых волос. Сейчас ребята живут с отцом, женщина не видела двоих сыновей и дочь с декабря прошлого года.

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