Заключённые устроили бунт в московском СИЗО-5 "Водник"
Проверки по факту произошедшего проводят полиция, прокуратура и Следственный комитет.
Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
В московском СИЗО-5 "Водник" заключённые устроили бунт с порчей имущества. Пострадал также младший инспектор дежурной смены изолятора прапорщик Б. Елеусенов, в которого злоумышленники бросали различные предметы, а также угрожали ему расправой. Об этом Лайфу рассказал источник.
Беспорядки произошли 14 марта, их учинили заключённые из девяти камер. Они разбили восемь форточек для раздачи пищи, восемь камер видеонаблюдения, семь смотровых глазков, четыре информационных стенда, четыре кнопки вызова сотрудников и один радиоприёмник.
Проверку по факту произошедшего проводят полиция, прокуратура и Следственный комитет.
Ранее Лайф рассказывал, что заключённым заблокируют мобильную связь в колониях и СИЗО. В частности, телефоны там используются для мошенничества и координации ОПГ на свободе.
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