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Категорий: 18

"Гвоздь из тела России скоро исчезнет": Клинцевич оценил высказывание немецкого депутата о Крыме

По словам сенатора, элиты европейских стран находятся под влиянием США.

16 марта 2021, 10:09
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Буквально за десять лет отношение Запада к Крыму изменится естественным путём, когда политические элиты стран сменятся. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Все вынуждены будут терпеть эти обстоятельства, потому что гвоздь, который забит в тело России и который они видят в Крыме, на который можно давить, делать больно, создавая трудности и радуясь, рано или поздно растворится или исчезнет — и всё придёт в норму, я в этом абсолютно убеждён", — сказал сенатор.

Немецкий депутат рассказал, когда Запад признает Крым территорией России

Немецкий депутат рассказал, когда Запад признает Крым территорией России

Парламентарий оценил высказывание депутата бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемара Гердта о том, что Запад признает Крым территорией России только после смены политических элит. Клинцевич отметил, что западным странам необходимо выстраивать диалог с Россией, однако отношение изменится в течение десяти лет, когда элита сменится естественным путём.

"Просто перестанут на эту тему разговаривать и делать какие-то политические выводы, всё станет естественным путём. Но для этого нужно время", — отметил Клинцевич.

По его словам, сегодня в мире ничего невозможно сделать без России, в Европе — тем более. Однако все продолжают игнорировать этот факт, исходя из требований США. Поэтому сейчас происходит колоссальное давление на Россию и ситуация с Крымом остаётся подвешенной.

"Хотя для людей, живущих в Крыму и России, это не имеет никакого значения, просто есть трудности для отдельных представителей бизнеса, банков, но тем не менее российское руководство находит пути решения этого вопроса", — заметил Клинцевич.

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Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.

Авторы
Наталья Суворова
Наталья Суворова
Никита Могилев
Никита Могилев

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