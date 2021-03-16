"Гвоздь из тела России скоро исчезнет": Клинцевич оценил высказывание немецкого депутата о Крыме

Буквально за десять лет отношение Запада к Крыму изменится естественным путём, когда политические элиты стран сменятся. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Все вынуждены будут терпеть эти обстоятельства, потому что гвоздь, который забит в тело России и который они видят в Крыме, на который можно давить, делать больно, создавая трудности и радуясь, рано или поздно растворится или исчезнет — и всё придёт в норму, я в этом абсолютно убеждён", — сказал сенатор.

Парламентарий оценил высказывание депутата бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемара Гердта о том, что Запад признает Крым территорией России только после смены политических элит. Клинцевич отметил, что западным странам необходимо выстраивать диалог с Россией, однако отношение изменится в течение десяти лет, когда элита сменится естественным путём.

"Просто перестанут на эту тему разговаривать и делать какие-то политические выводы, всё станет естественным путём. Но для этого нужно время", — отметил Клинцевич.

По его словам, сегодня в мире ничего невозможно сделать без России, в Европе — тем более. Однако все продолжают игнорировать этот факт, исходя из требований США. Поэтому сейчас происходит колоссальное давление на Россию и ситуация с Крымом остаётся подвешенной.

"Хотя для людей, живущих в Крыму и России, это не имеет никакого значения, просто есть трудности для отдельных представителей бизнеса, банков, но тем не менее российское руководство находит пути решения этого вопроса", — заметил Клинцевич.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.

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