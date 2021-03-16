"Это будет продолжаться": Аксёнов заявил о возможных диверсиях со стороны Украины в Крыму

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов считает, что Киев вновь может усилить провокации на территории полуострова. По его словам, подобные выпады нужны лишь для того, чтобы нарушать обстановку в регионе.

"К нам могут быть заброшены различные диверсионные группы с конкретными заданиями. Это будет продолжаться, будут пытаться таким образом дестабилизировать ситуацию", — сказал он в интервью РИА "Новости".

По словам главы Крыма, весомую помощь в провокациях властям Незалежной будут оказывать из США. Однако в военном плане "никаких перспектив им не светит", подчеркнул он.

Также Аксёнов считает, что в ближайшее время не нужно ждать каких-то тёплых отношений с Украиной, поскольку с нынешним руководством в Киеве это просто невозможно.

"Здравый смысл должен возобладать. При сегодняшних политиках в Верховной раде Украины, на мой взгляд, смягчение ситуации, установление добрососедских отношений нереально", — пояснил он.

А ранее Аксёнов рассказал, как решился взять ответственность за референдум в Крыму. С юридической точки зрения местный парламент имел полное право поставить вопрос о проведении голосования, отметил политик.

Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.

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