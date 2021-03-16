Панарин забросил первую шайбу после вынужденного отпуска
И признан второй звездой встречи.
Российский нападающий клуба "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин забросил свою первую шайбу после вынужденного отпуска, связанного с обвинением россиянина в нанесении побоев жительнице Риги.
В домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ ньюйоркцы в овертайме уступили "Филадельфии Флайерз" — 4:5.
Артемий отличился на девятой минуте второго периода, когда "Рейнджерс" проигрывали со счётом 0:2.
Помимо гола Панарин поучаствовал и в следующих двух взятиях ворот "лётчиков", отметившись двумя голевыми передачами.
В составе гостей одно из пяти точных попаданий записано на имя российского защитника Ивана Проворова, удвоившего в первом периоде преимущество "Флайерз".
Победный бросок остался за Якубом Ворачеком — его форвард "Филадельфии" нанёс под занавес овертайма.
Напомним, после того как бывший тренер подольского "Витязя" Андрей Назаров обвинил Панарина в избиении латвийской девушки, которое якобы произошло после матча в Риге в 2011 году, Артемий написал заявление на отпуск и в последующих девяти играх регулярного чемпионата НХЛ участия не принимал. Россиянин вернулся в состав "Рейнджерс" 13 марта в матче против "Бостона".
Регулярный чемпионат НХЛ
- "Рейнджерс" — "Филадельфия" — 4:5 (0:2; 3:1; 1:1; 0:1)
- "Питтсубрг" — "Бостон" — 4:1 (2:1; 1:0; 1:0)
- "Баффало" — "Вашингтон" — 0:6 (0:1; 0:3; 0:2)
- "Флорида" — "Чикаго" — 6:3 (1:1; 2:2; 3:0)
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