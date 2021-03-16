В Google объяснили, почему ограничен показ фильма "Ржев. 500 дней в огне"
Роскомнадзор потребовал снять ограничения в максимально короткие сроки.
Фото © ТАСС / picture alliance / SvenSimon
Видеохостинг YouTube ограничил показ фильма "Ржев. 500 дней в огне" из-за наличия в ролике сцен насилия. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании Google.
"На видео было выставлено ограничение по возрасту из-за содержащихся в нём сцен насилия — изображений мёртвых тел", — рассказал собеседник агентства.
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В Google также пояснили, что видео доступно к просмотру на сервисе, но на него поставлено ограничение по возрасту, так как сцены, о которых говорилось выше, делают ролик неподходящим к просмотру для некоторых пользователей.
Тем временем Роскомнадзор потребовал снять ограничения с фильма в максимально короткие сроки. Служба направила в Google соответствующее письмо, в котором подчёркнуто, что подобные действия расцениваются ведомством как акт цензуры в отношении российских СМИ и ограничения права жителей РФ на свободный поиск информации.
Напомним, накануне стало известно, что фильм "Ржев. 500 дней в огне" теперь доступен для просмотра только совершеннолетним пользователям. Стоит отметить, что в ролике содержатся кадры боевых действий из хроники, об ужасных событиях также рассказывают непосредственные их участники — ветераны.
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