Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с "бонусом от государства"
Подобную уловку злоумышленники уже использовали, однако теперь немного её видоизменили.
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Россиянам рассказали об очередной схеме обмана и кражи личных и банковских данных, которую придумали мошенники. Злоумышленники рассылают СМС с информацией о поступлении "бонуса от государства", а затем пугают получателя судебным разбирательством, если он не перейдёт по ссылке. Об этом рассказала руководитель проекта ОНФ "За права заёмщиков" Евгения Лазарева в беседе с РИА "Новости".
По словам эксперта, в сообщении от мошенников говорится о поступлении на счёт потенциальной жертвы средств, которые якобы являются частью бонусного зачисления по программе поддержки от государства. Но гражданин обязан подтвердить "легитимность получения такой бонусной поддержки", перейдя по ссылке на сторонний ресурс, который, как правило, является подделкой официальных сайтов ведомств. За несоблюдение этого требования преступники обещают уголовное преследование за незаконное обогащение и судебное разбирательство.
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Отметим, что мошенники активно использовали уловку с выплатами в период жёстких ограничений из-за коронавируса, но реализовывалось это через распространение якобы новостных телесюжетов федеральных каналов и рекламы в соцсетях. Лазарева напомнила, что любая адресная помощь производится только по запросу гражданина и никак иначе.
Ранее Лайф рассказывал, что россиян предупредили о росте количества случаев мошенничества на сайтах по поиску работы. Полиция призывает всегда проверять информацию от неизвестных источников.
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