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Россиянам рассказали, кто имеет право на повышенную пенсию или льготы

Речь идёт об обладателях различных наград государственного и регионального уровней.

16 марта 2021, 05:52

Фото © Pixabay

Почётный член президиума пенсионеров России Людмила Пискунова рассказала, кто имеет право претендовать на повышенную пенсию или льготы. Об этом она сообщила в беседе с газетой "Взгляд".

"Для того чтобы получить социальные доплаты, льготы, надо иметь звание "Ветеран труда". Также на повышенную пенсию могут рассчитывать те, кто имеет государственные награды (ордена, медали, почётные грамоты и звания, например "Заслуженный артист Российской Федерации", благодарности ведомственных министерств и так далее)", — отметила Пискунова.

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Кроме того, есть и региональные льготники. К такой категории относятся люди, которые на протяжении сорока лет проработали в регионе, после чего получили грамоту от главы субъекта, почётное звание, медаль за заслуги в региональном развитии. На основе местного законодательства таким пенсионерам выдают льготы, например право бесплатного проезда, но они действуют только на территории субъекта.

Пискунова подчеркнула, что все звания и заслуги не суммируются и гражданину после выхода на пенсию необходимо выбрать то основание для льготы, которое является наивысшим по оплате.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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