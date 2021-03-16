Россиянам рассказали, кто имеет право на повышенную пенсию или льготы

Почётный член президиума пенсионеров России Людмила Пискунова рассказала, кто имеет право претендовать на повышенную пенсию или льготы. Об этом она сообщила в беседе с газетой "Взгляд".

"Для того чтобы получить социальные доплаты, льготы, надо иметь звание "Ветеран труда". Также на повышенную пенсию могут рассчитывать те, кто имеет государственные награды (ордена, медали, почётные грамоты и звания, например "Заслуженный артист Российской Федерации", благодарности ведомственных министерств и так далее)", — отметила Пискунова.

Кроме того, есть и региональные льготники. К такой категории относятся люди, которые на протяжении сорока лет проработали в регионе, после чего получили грамоту от главы субъекта, почётное звание, медаль за заслуги в региональном развитии. На основе местного законодательства таким пенсионерам выдают льготы, например право бесплатного проезда, но они действуют только на территории субъекта.

Пискунова подчеркнула, что все звания и заслуги не суммируются и гражданину после выхода на пенсию необходимо выбрать то основание для льготы, которое является наивысшим по оплате.

Ранее в Госдуме рассказали, кому могут повысить пенсии в этом году. Наличие опасных или вредных условий труда станет основным критерием для индексации.

Авторы