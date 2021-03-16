Россиянам рассказали, кто имеет право на повышенную пенсию или льготы
Речь идёт об обладателях различных наград государственного и регионального уровней.
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Почётный член президиума пенсионеров России Людмила Пискунова рассказала, кто имеет право претендовать на повышенную пенсию или льготы. Об этом она сообщила в беседе с газетой "Взгляд".
"Для того чтобы получить социальные доплаты, льготы, надо иметь звание "Ветеран труда". Также на повышенную пенсию могут рассчитывать те, кто имеет государственные награды (ордена, медали, почётные грамоты и звания, например "Заслуженный артист Российской Федерации", благодарности ведомственных министерств и так далее)", — отметила Пискунова.
Кроме того, есть и региональные льготники. К такой категории относятся люди, которые на протяжении сорока лет проработали в регионе, после чего получили грамоту от главы субъекта, почётное звание, медаль за заслуги в региональном развитии. На основе местного законодательства таким пенсионерам выдают льготы, например право бесплатного проезда, но они действуют только на территории субъекта.
Пискунова подчеркнула, что все звания и заслуги не суммируются и гражданину после выхода на пенсию необходимо выбрать то основание для льготы, которое является наивысшим по оплате.
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