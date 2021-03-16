Уровень одобрения ипотеки снизился до четырёхлетнего минимума

Российские банки продолжают ужесточать критерии выдачи ипотечных кредитов. По подсчётам Национального бюро кредитных историй, в феврале одобрили лишь 63,8% таких заявок. Для сравнения, в декабре прошлого года доля одобрений составляла 69,1%. Как пишет РБК, уровень отказов стал максимальным за четыре года.