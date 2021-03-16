Уровень одобрения ипотеки снизился до четырёхлетнего минимума
На это повлияла низкая ставка по кредиту и рост цен на недвижимость.
Российские банки продолжают ужесточать критерии выдачи ипотечных кредитов. По подсчётам Национального бюро кредитных историй, в феврале одобрили лишь 63,8% таких заявок. Для сравнения, в декабре прошлого года доля одобрений составляла 69,1%. Как пишет РБК, уровень отказов стал максимальным за четыре года.
Рост цен на недвижимость сузил круг тех, кто, по мнению банков, может выплатить крупный заём. А вот процент одобрения иных кредитов практически не изменился. Автомобильные стали согласовывать на 0,9%, потребительские — на 0,8% чаще.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала регионы, где могут продлить льготную ипотеку. А президент РФ Владимир Путин раскритиковал рост цен на новостройки на Дальнем Востоке.
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