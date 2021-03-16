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Уровень одобрения ипотеки снизился до четырёхлетнего минимума

На это повлияла низкая ставка по кредиту и рост цен на недвижимость.

16 марта 2021, 05:07
<p>Фото<a href="http://kremlin.ru/events/president/news/65134" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a>© Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Российские банки продолжают ужесточать критерии выдачи ипотечных кредитов. По подсчётам Национального бюро кредитных историй, в феврале одобрили лишь 63,8% таких заявок. Для сравнения, в декабре прошлого года доля одобрений составляла 69,1%. Как пишет РБК, уровень отказов стал максимальным за четыре года.

Рост цен на недвижимость сузил круг тех, кто, по мнению банков, может выплатить крупный заём. А вот процент одобрения иных кредитов практически не изменился. Автомобильные стали согласовывать на 0,9%, потребительские — на 0,8% чаще.

"Потенциал исчерпан": Россиян призвали не ждать снижения ипотечных ставок

"Потенциал исчерпан": Россиян призвали не ждать снижения ипотечных ставок

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала регионы, где могут продлить льготную ипотеку. А президент РФ Владимир Путин раскритиковал рост цен на новостройки на Дальнем Востоке.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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