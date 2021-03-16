Раскрыто шесть малоизвестных функций Google Chrome

Интернет-браузер Google Chrome был впервые представлен ещё в 2008 году и с тех пор обзавёлся таким огромным количеством функций, что о существовании некоторых пользователям известно мало. Телекомпания "Аль-Джазира" назвала некоторые из них. Перевод представлен "Иносми".

Переключение в гостевой режим

В случае если вам часто приходится одалживать компьютер третьим лицам, а история ваших поисковых запросов должна остаться в тайне, отличным помощником станет функция переключения в гостевой режим. Для этого вам нужно кликнуть на изображение профиля своей учётной записи Google в правом верхнем углу и выбрать соответствующее меню.

Воспроизведение видео- и аудиофайлов

Если вам нужно быстро прослушать звуковой файл или посмотреть видео, то просто перетяните его в новую вкладку. Chrome воспроизведёт его прямо в браузере.

Группировка вкладок

Недавние обновления Chrome позволяют группировать вкладки по цветам или различным меткам. Чтобы воспользоваться этой функцией, достаточно просто сделать клик правой кнопкой мышки на нужной вам вкладке и выбрать "Добавить вкладку в новую группу". Через это контекстное меню можно выполнять и другие манипуляции с вкладками.

Отправка вкладок на другие устройства

При необходимости просмотра вкладки на вашем мобильном устройстве или другом гаджете, подключённом к той же учётной записи Google, щёлкните правой кнопкой мыши по URL-адресу в строке верхней части интерфейса Chrome, а затем выберите опцию "Отправить на ваши устройства".

Возможность продолжить там, где остановились

Chrome позволяет безболезненно закрывать браузер и не бояться, что открытые вами ранее вкладки будут утеряны. Откройте меню браузера, пункт "Настройки" и далее "Продолжить с того места, где вы остановились".

Меняй внешний вид под себя

Google Chrome предоставляет пользователю возможность персонализации внешнего вида браузера. Для этого зайдите в "Настройки", "Внешний вид" и подпункт "Тема". Там вы сможете найти интернет-магазин со всевозможными цветовыми гаммами и дизайнами.

Ранее Google решил запретить тихую слежку за пользователями Chrome.

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