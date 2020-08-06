Как вычислить измену через Google Chrome. 8 фишек, о которых вы не знали

Google Chrome — самый популярный браузер. Тем не менее далеко не каждый его пользователь хорошо знаком со всеми его возможностями. Лайф нашёл те, которые вам пригодятся.

Перебрасываем файлы с компьютера на смартфон

В августе в десктопную версию браузера была добавлена функция Nearby Sharing. Это альтернатива AirDrop — с её помощью можно быстро отправлять файлы с компьютера на смартфон.

Чтобы активировать возможность, введите в адресной строке chrome://flags, нажмите Enter, в открывшемся списке экспериментальных возможностей найдите возможность Nearby Sharing и активируйте её, выбрав состояние Enabled.

Активируйте возможность Nearby Sharing и перезагрузите браузер. Скриншот © LIFE

Перезапустите браузер и введите в адресной строке chrome://nearby. На экране появится список смартфонов, на которые вы сможете отправлять файлы с компьютера. Оба гаджета должны находиться в зоне покрытия Bluetooth и быть авторизованы в одном аккаунте Google.

Функция находится в тестовом режиме. Она работает только с Dev- и Canary-версиями Chrome для Windows, а файлы можно отправлять только на смартфоны Google Pixel.

Открываем на компьютере вкладку, открытую на смартфоне

Вы можете просматривать историю браузера с разных устройств. Для этого достаточно авторизоваться на каждом из них. Так, вы можете открыть статью с телефона и продолжить читать с компьютера.

Скриншот © LIFE

На ПК пройдите по "Дополнительные настройки" —> "История". В открывшемся окне вы увидите названия устройств, с которых пользуетесь браузером, и последние открытые вкладки.

Смотрим сохранённые пароли

После входа в аккаунт на любом сайте браузер предлагает сохранить логин и пароль в кеше. Вы можете увидеть все сохранённые в браузере пароли.

Список сохранённых паролей. Скриншот © LIFE

Откройте раздел "Настройки", найдите пункт "Автозаполнение" и выберите раздел "Пароли". Там появится список сайтов, данные для авторизации на которых браузер запомнил. Нажмите на значок глаза, и вы увидите пароль. Кстати, подумайте, перед тем как кешировать пароль. Так другой человек получит доступ к вашим аккаунтам.

Ускоряем работу

Каждая открытая вкладка занимает место в оперативной памяти. Когда их много, компьютер начинает работать медленнее. Если вы хотите ускорить работу браузера, не закрывая вкладки, выполните следующие действия.

На Windows: воспользуйтесь сочетанием клавиш Shift + Esc.

На macOS: откройте контекстное меню (три точки справа от адресной строки) и пройдите по "Дополнительные инструменты" —> "Диспетчер задач".

Открытые вкладки и сколько места они занимают. Скриншот © LIFE

У каждой страницы и расширения будет свой файл .exe, это и есть процессы. Выберите страницы, которые вам не нужны, и нажмите "Завершить процесс". Вкладка останется открытой, но занимать место в оперативной памяти не будет.

Сохраняем все открытые вкладки

Представьте ситуацию: вы выбираете новый телефон и в браузере открыли более 10 вкладок. Параллельно вам понадобилось выбрать наушники в подарок. Условно это ещё 10 вкладок. То есть браузер может замедлиться.

В Chrome есть возможность сохранить все открытые вкладки в папке в панели закладок. Воспользуйтесь сочетанием клавиш Ctrl + Shift + D на Windows или Command + Shift + D на macOS. Система предложит вам сохранить папку с открытыми страницами в панели закладок.

Группируем вкладки

Эта функция понравится вам, если вы стабильно работаете с большим количеством открытых вкладок. Она позволяет отсортировать их в зависимости от задач.

Скриншот © LIFE

Щёлкните по одной из вкладок правой кнопкой мыши, выберите "Добавить вкладку в новую группу". Слева от неё появится серый кружок. Перетащите к нему другие вкладки, и они сгруппируются.

Перемещаем сразу несколько вкладок

Одну вкладку можно переместить в начало, в конец или середину панели. То же самое можно сделать с несколькими подряд. Зажмите Ctrl на Windows или Command на macOS и выберите нужные вкладки. После вы так же сможете перемещать их по панели вкладок.

Кликните правой кнопкой мыши по вкладке. Скриншот © LIFE 1 / 2

Сохраняем страницы сайтов в PDF

Иногда нужно сохранить страницу с интересной статьёй сайта именно в том виде, в котором вы её видите на сайте. Лучший вариант — формат PDF, он занимает мало места и идеален для печати.

Веб-страница отображается в PDF как на сайте. Скриншот © LIFE

Воспользуйтесь сочетанием клавиш Ctrl + P на Windows или Cmd + P на macOS. Во всплывающем окне сохраните или распечатайте документ, страница сайта будет точь-в-точь как в электронной версии.

10 горячих клавиш, о которых нужно знать

Ctrl + S — сохранение ссылки на страницу в памяти компьютера

Ctrl + R — обновление страницы

Ctrl + L — выделение URL или текста в адресной строке

Ctrl + Shift + B — отображение или скрытие панели закладок

Ctrl + Shift + Delete — очистка истории браузера

Home на Windows или Fn + <- — переход в начало страницы

End на Windows или Fn + -> — переход в начало страницы

Ctrl + Shift + T — открытие ранее закрытой вкладки

Ctrl + Shift + клик — открытие ссылки в новой вкладке с переключением на неё