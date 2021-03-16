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Летние веранды в ресторанах Москвы заработают с 1 апреля

Начать монтаж и обустройство конструкций разрешено с 15 марта.

16 марта 2021, 05:19
<p>Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов</p>

Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

В Москве сезон работы летних веранд начнётся 1 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы. В этом сезоне в городе может открыться около 3000 летних кафе.

"На текущий момент в схему размещения включено порядка трёх тысяч заведений, примерно столько же летних кафе и веранд было отражено в ней в прошлом году к моменту открытия сезона, в результате официально зарегистрировано и смонтировано было 2,1 тысячи объектов", — рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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Начать монтаж и обустройство конструкций рестораторам разрешено с 15 марта. Городская инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости столицы будет следить за соблюдением требований к размещению веранд. Речь в том числе идёт о соответствии площади летнего кафе с согласованной схемой.

Ранее Лайф рассказывал, что с 2 апреля в Москве начинают работу ярмарки выходного дня. Заявку на участие необходимо подать до 19 марта, а первая сессия продлится до 27 июня.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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