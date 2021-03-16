Единственная женщина-космонавт в российском отряде стала куклой Барби

Американский бренд Barbie создал куклу по образу единственной женщины в российском отряде космонавтов Анны Кикиной. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании Mattel в России.

Фото © Пресс-служба компании Mattel в России

"Barbie представляет куклу, которая на этот раз воплотила в себе образ Анны Кикиной — единственной женщины в отряде космонавтов "Роскосмоса", — заявили в компании, отметив, что новая игрушка для девочек будет доступна в двух вариантах — в полётном костюме или в скафандре для выхода в открытый космос.

В компании Mattel также уточнили, что кукла не поступит в продажу, но её можно будет выиграть в конкурсе в честь 60-летия первого полёта человека в космос.

При этом сама Кикина в интервью отметила, что такая кукла "даёт понимание, что шанс стать космонавтом есть у каждого, кто его не упустит и подготовится к реализации своих идей".

"Необязательно, чтобы каждая девочка, играя с такой Барби, захотела стать космонавтом. Самое главное, чтобы все они знали, что у них есть выбор, есть право выбирать любую профессию, которая придётся по душе", — сказала Анна.

Анна Кикина с 2016 года является единственной женщиной в отряде космонавтов "Роскосмоса". На данный момент точной информации о том, когда она может отправиться в космос, нет. Кстати, первой женщиной-космонавтом, которая стала прообразом для куклы, была Валентина Терешкова, совершившая полёт на орбиту в 1963 году.

А ранее компания Mattel выпустила серию кукол Барби, повторяющих образ знаменитого британского певца Элтона Джона. Выход игрушек был приурочен к 45-летию концертов музыканта на стадионе Dodger в Лос-Анджелесе.

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