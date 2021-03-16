Песков назвал легитимным и не противоречащим законам Украины референдум 2014 года в Крыму

Референдум о судьбе полуострова Крым, состоявшийся в 2014 году, был абсолютно легитимным и не противоречил украинскому законодательству. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Этот референдум был законный по сути, с точки зрения международного права, и с точки зрения, кстати, законов Украины он был абсолютно легитимный и законный", — указал Песков.

По его словам, проведение референдумов на Украине не запрещается даже без согласия Киева.

А вот на вопрос о том, что если какой-то орган РФ запланирует провести референдум, Песков сослался на конституцию, где "всё чёрным по белому написано", касаемо территориальной целостности России.

Кроме того, Песков напомнил об особом статусе Крыма, который тоже был чётко прописан. Пресс-секретарь посоветовал изучить ситуацию и убедиться, что всё было проведено в соответствии с законодательством.

Имена же тех, кто в марте 2014 года обеспечил проведение референдума, Кремль не раскрывает, потому что многие из этих людей "работают в чувствительных сферах" и "вполне нормально", что их личности не предают огласке.

Напомним, полуостров Крым по итогам проведённого весной 2014 года референдума стал частью РФ. Воссоединение с Россией тогда поддержало более 96% его жителей. По данным ВЦИОМ, к воссоединению Крыма с РФ сейчас положительно относится почти 90% россиян.

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