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Песков: Россия категорически против конкуренции вакцин

Иностранные государства прикладывают беспрецедентные усилия, чтобы заставить отказаться от закупки российских препаратов, отметил он.

16 марта 2021, 10:23
<p>Фото © ТАСС / Zuma </p>

Фото © ТАСС / Zuma

Россия выступает принципиально против конкуренции среди вакцин от коронавируса, а также политизации вопросов их распространения. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Мы категорически против такого давления, мы категорически против конкуренции вакцин. Мы считаем, что все [страны] должны соединить свои усилия, чтобы как можно больше людей охватить вакцинацией", — сказал пресс-секретарь президента журналистам.

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Песков отметил, что во многих зарубежных государствах присутствует давление беспрецедентных масштабов, направленное на то, чтобы заставить отказаться от закупки российских препаратов. При этом представитель Кремля оставил без ответа вопрос, идёт ли речь о США и их союзниках, и не стал продолжать тему.

Ранее Лайф рассказывал, что стали известны данные о попытке США заставить Бразилию не покупать вакцину "Спутник V". На соответствующий доклад американских властей обратили внимание разработчики российского препарата.

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Глава ПАСЕ: ЕС заинтересован в российской вакцине "Спутник V"

Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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