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Гинцбург: Ни одной смерти среди привившихся "Спутником V" не зарегистрировано

Получившие вакцину пациенты защищены от того, что вирус опустится в лёгкие.

16 марта 2021, 10:51
<p>Фото © Getty Images / Yassine Gaidi / Anadolu Agency</p>

Фото © Getty Images / Yassine Gaidi / Anadolu Agency

После вакцинации препаратом от коронавируса "Спутник V" не было зарегистрировано ни одного летального исхода. Об этом рассказал глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Те, кто провакцинировался, они гарантированы от того, что им не придётся госпитализироваться и вирус у них не опустится в лёгкие. То есть тяжёлых случаев, не говоря уже о смертельных исходах, в результате столкновения с этим заболеванием у вакцинированных "Спутником V" на очень большом выборе испытуемых не было обнаружено. Все вакцинированные были защищены", — сказал он на брифинге.

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Кроме того, по словам Гинцбурга, независимые эксперты из нескольких стран не нашли каких-либо серьёзных побочных эффектов после прививки "Спутником V".

Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. Применение российского препарата одобрило уже свыше 50 стран мира.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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