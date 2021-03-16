Гинцбург: Ни одной смерти среди привившихся "Спутником V" не зарегистрировано

"Те, кто провакцинировался, они гарантированы от того, что им не придётся госпитализироваться и вирус у них не опустится в лёгкие. То есть тяжёлых случаев, не говоря уже о смертельных исходах, в результате столкновения с этим заболеванием у вакцинированных "Спутником V" на очень большом выборе испытуемых не было обнаружено. Все вакцинированные были защищены", — сказал он на брифинге.