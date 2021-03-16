В Кремле оценили планы Великобритании по увеличению ядерного арсенала из-за "угрозы РФ"
Пресс-секретарь президента считает, что необходимо дождаться официальных заявлений Лондона.
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В Кремле прокомментировали статью издания Guardian, в которой говорилось, что Великобритания собирается увеличить свой ядерный арсенал на 40% из-за угрозы со стороны России. По словам пресс-секретаря российского лидера Владимира Путина, Москва не является чьим-то противником, не представляет угрозу, а, наоборот, выступает за развитие добрых отношений со всеми странами.
"Тенденция на то, что многие лидеры западных стран, к нашему сожалению, называют нашу страну активной угрозой, противником и так далее. Конечно, подобный конфронтационный настрой может действительно вызывать только сожаление и даже озабоченность", — заявил Дмитрий Песков журналистам.
Также он добавил, что необходимо дождаться каких-либо официальных заявлений со стороны Лондона, чтобы делать какие-то выводы.
"Это слишком серьёзная субстанция, чтобы судить о ней по публикации даже в такой уважаемой газете, как Guardian", — пояснил он.
Ранее Дмитрий Песков прокомментировал опасения США из-за возможностей РФ в космосе. По его словам, "само существование России вызывает обеспокоенность у американских генералов". Однако Москва выступает за сотрудничество с Вашингтоном в космической сфере и надеется, что оно не падёт жертвой русофобских проявлений, отметил пресс-секретарь президента.
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